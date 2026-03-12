Чемпион мира скептически оценил шансы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эммануэль Пети выразил сомнения в надежности вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Вопрос, который я себе задаю, таков: можно ли выиграть Лигу чемпионов и повторить прошлогодний подвиг с вратарем, который демонстрирует слабости в нескольких областях? Способен ли «ПСЖ» дойти до конца с голкипером, который проявляет признаки беспокойства? С Шевалье то же самое...

Вспомните, что Доннарумма сделал в прошлом году после продолжительной критики. Вспомните, что Куртуа сделал с «Реалом». В воротах всегда был отличный вратарь. Уровень повысится, всегда будет гораздо больше метких нападающих, и вам понадобится вратарь, способный сделать два или три сэйва», – сказал Пети.