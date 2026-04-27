«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову

Сегодня, 18:37
12

Инсайдер, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале FONBET сообщил информацию о решении «ПСЖ» по вратарю Матвею Сафонову.

Сафонову предлагают новый контракт. По словам Гурцкая, российского вратаря очень любят в парижской команде и рассчитывают на Матвея.

Нынешнее соглашение действует до лета 2029 года.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 11 игр на ноль.
  • 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
  • «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Гурцкая Тимур
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Феликс Михайлов
1777305156
Мотя входит в клуб "неприкасаемых".
Ответить
evgevg13
1777305266
Ему видимо лично из ПСЖ позвонили уведомили
Ответить
Цугундeр
1777305505
)) А потом позвонил "Бегемот"..
Ответить
Интерес
1777305907
Действующий -до 2029,а следующий будет до 2039?Уважаемый Ходжа Насреддин(пусть его пребывание в потустороннем мире будет слаще халвы!)со своим верным личардой,ослом-толмачом,посрамлён в своём убогом построении планов.
Ответить
biber.ru
1777306896
Все любят мамбу, а мамбу никого не любит.
Ответить
k611
1777307628
Всё то этот товарищ знает... Сам лично с тренером ПСЖ беседовал похоже...
Ответить
Император 1
1777307639
Зачем, ещё 3 года
Ответить
Garrincha58
1777308705
Интересно, что они скажут после завтрашнего вечера?
Ответить
«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову
