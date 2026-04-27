«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову

Инсайдер, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале FONBET сообщил информацию о решении «ПСЖ» по вратарю Матвею Сафонову.
Сафонову предлагают новый контракт. По словам Гурцкая, российского вратаря очень любят в парижской команде и рассчитывают на Матвея.
Нынешнее соглашение действует до лета 2029 года.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 11 игр на ноль.
- 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
- «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.
