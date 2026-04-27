«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову

Инсайдер, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале FONBET сообщил информацию о решении «ПСЖ» по вратарю Матвею Сафонову.

Сафонову предлагают новый контракт. По словам Гурцкая, российского вратаря очень любят в парижской команде и рассчитывают на Матвея.

Нынешнее соглашение действует до лета 2029 года.