Названо уникальное качество Сафонова

Бывший голкипер «Спартака» Артем Ребров назвал сильные стороны вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Главная фишка Сафонова – в экстремальных моментах он на ногах, а не заваливается. Плюс у него нет высокой подпрыжки. Точнее, его подпрыжка даже в чем-то уникальна.

Надо пояснить, что такое подпрыжка. Смотрите, за мячом нельзя просто прыгнуть с места. Представьте себя на батуте: вы же не можете с первого раза высоко взлететь, вам нужно распрыгаться сначала, а дальше батут уже вытолкнет.

Так же и здесь – перед основным броском вратарь делает подпрыжку, которая позволяет улететь дальше. Это как бы подготовительная часть прыжка – перед ним надо чуть подскочить.

Часто бывает, пока вратарь делает эту подпрыжку, мяч уже половину пути пролетает. Это свойственно тем, у кого подпрыжка высокая. У Сафонова же она очень низкая – это позволяет ему срываться очень резко.

Добиться такого можно через кропотливые тренировки. В том числе нужно менять сознание, чтобы заставить тело работать чуть иначе, чем запрограммировано природой. Плюс большой анализ собственных действий – надо смотреть и фиксировать, как меняется работа ногами», – написал Ребров.