Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Названо уникальное качество Сафонова

Сегодня, 11:25
3

Бывший голкипер «Спартака» Артем Ребров назвал сильные стороны вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Главная фишка Сафонова – в экстремальных моментах он на ногах, а не заваливается. Плюс у него нет высокой подпрыжки. Точнее, его подпрыжка даже в чем-то уникальна.

Надо пояснить, что такое подпрыжка. Смотрите, за мячом нельзя просто прыгнуть с места. Представьте себя на батуте: вы же не можете с первого раза высоко взлететь, вам нужно распрыгаться сначала, а дальше батут уже вытолкнет.

Так же и здесь – перед основным броском вратарь делает подпрыжку, которая позволяет улететь дальше. Это как бы подготовительная часть прыжка – перед ним надо чуть подскочить.

Часто бывает, пока вратарь делает эту подпрыжку, мяч уже половину пути пролетает. Это свойственно тем, у кого подпрыжка высокая. У Сафонова же она очень низкая – это позволяет ему срываться очень резко.

Добиться такого можно через кропотливые тренировки. В том числе нужно менять сознание, чтобы заставить тело работать чуть иначе, чем запрограммировано природой. Плюс большой анализ собственных действий – надо смотреть и фиксировать, как меняется работа ногами», – написал Ребров.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
  • Россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года.

Еще по теме:
УЕФА не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на «сухарь» на «Энфилде» 9
В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова 6
Французский журналист сказал, может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым в основе 1
Источник: Спортс''
Франция. Лига 1 ПСЖ Ребров Артем Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1776414430
Он сам то понял, что пронёс?)))
Ответить
Fеnix
1776415110
А косяки Матвейки тоже уникальные ? Гы гы
Ответить
Цугундeр
1776416240
))) Только Ребров мог освоить подпрыжку (с одновременным отданием чести) на шлагбауме в Тарасовке..) Технический координатор решил кардинально напомнить о себе..))
Ответить
Главные новости
Экс-судья Федотов отреагировал на возвращение Буланова к работе после «ужасной» ошибки
11:48
1
Аршавин и Радимов спрогнозировали счет матча «Спартак» – «Ахмат»
11:36
1
Названо уникальное качество Сафонова
11:25
3
Мусаев рассказал о состоянии Сперцяна после столкновения с Педро
11:08
3
Семин назвал две проблемы в работе Челестини
10:57
Названы 8 неприкосновенных игроков «Реала»
10:44
4
Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените»
10:28
3
Аршавин спрогнозировал смену лидера в РПЛ
09:26
7
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
09:17
«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера
08:44
4
Все новости
Все новости
Агент прокомментировал интерес «ПСЖ» к Батракову
Вчера, 18:03
2
Дешам заявил об «огромном ударе» по сборной Франции
Вчера, 17:42
3
В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова
Вчера, 14:27
6
Дюгарри заявил, что Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ»
15 апреля
9
Французские СМИ в восторге от Сафонова
15 апреля
2
Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе
15 апреля
1
Губерниев восхвалил Сафонова, упомянув «слабого» украинца Забарного
15 апреля
5
Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным
15 апреля
3
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15 апреля
7
Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом»
15 апреля
20
Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»
11 апреля
15
Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина
11 апреля
6
Сафонов отреагировал на критику внутри Франции
10 апреля
2
Во Франции заявили о тотальном превосходстве Шевалье над Сафоновым
10 апреля
12
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
10 апреля
Прояснилось будущее Луиса Энрике в «ПСЖ»
10 апреля
1
ФотоНовую эмблему «Марселя» сравнили с логотипом автомобиля из Восточной Европы 70-х
10 апреля
3
Головин получил новую травму
9 апреля
2
Губерниев высказался о скором появлении в «ПСЖ» еще одного россиянина
9 апреля
1
Сафонов сыграет с «Манчестер Юнайтед»
9 апреля
3
Сафонов отреагировал на свою ошибку в матче с «Тулузой»
9 апреля
«ПСЖ» запросил рабочую визу для «главного таланта РПЛ»
8 апреля
4
«ПСЖ» нацелен на летний трансфер еще одного россиянина
8 апреля
15
В Европе выявили серьезный изъян Сафонова
8 апреля
2
Семин похвалил Сафонова, ставшего основным вратарем «ПСЖ»
7 апреля
1
Французский журналист рассказал, был ли у «ПСЖ» интерес к Головину
7 апреля
Агент Головина отреагировал на новость об интересе чемпиона Саудовской Аравии
6 апреля
1
Пономарев оценил карьеру Головина во Франции
6 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 