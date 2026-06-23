Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ

Мирослав Клозе, бывший нападающий сборной Германии и рекордсмен по голам на чемпионатах мира, поздравил Лионеля Месси с новым бомбардирским достижением на мировых первенствах.

Месси оформил дубль в матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии (2:0) и довел количество своих голов на чемпионатах мира до 18. Предыдущий рекорд принадлежал Клозе – 16 мячей.

«Я же всегда говорил, что Месси – не промах. Лионель Месси для меня лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!» – сказал 48-летний Клозе.

Еще до старта турнира Клозе допускал, что его рекорд может пасть именно на этом ЧМ, и подчеркивал, что будет только рад, если это сделает Месси.

«Это совершенно нормально, рекорд все равно когда-нибудь побьют, и пусть это будет Месси. Я большой фанат Месси, всегда им был», – говорил бывший немецкий форвард, называя аргентинца «гением».