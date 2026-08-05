«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии

«Арсенал» достиг соглашения с «Ньюкаслом» о покупке полузащитника Бруно Гимарайнса.

Хавбеку разрешили поехать на медицинское обследование для лондонцев. Ранее капитан «Ньюкасла» находился в Испании на тренировочном сборе с «сороками».

Сумма сделки составит 75 миллионов фунтов.