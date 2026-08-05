«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии

«Арсенал» достиг соглашения с «Ньюкаслом» о покупке полузащитника Бруно Гимарайнса.
Хавбеку разрешили поехать на медицинское обследование для лондонцев. Ранее капитан «Ньюкасла» находился в Испании на тренировочном сборе с «сороками».
Сумма сделки составит 75 миллионов фунтов.
- 28-летний Гимарайнс на ЧМ-2026 провел за сборную Бразилии 5 матчей, в которых отметился 4 ассистами.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Ньюкасл» в 41 встрече, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.
- 20% от сделки должны достаться «Лиону», ранее владевшему полузащитником.
Источник: страница Sky Sports News в соцсети X