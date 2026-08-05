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  • «Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии

«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии

Вчера, 12:05
1

«Арсенал» достиг соглашения с «Ньюкаслом» о покупке полузащитника Бруно Гимарайнса.

Хавбеку разрешили поехать на медицинское обследование для лондонцев. Ранее капитан «Ньюкасла» находился в Испании на тренировочном сборе с «сороками».

Сумма сделки составит 75 миллионов фунтов.

  • 28-летний Гимарайнс на ЧМ-2026 провел за сборную Бразилии 5 матчей, в которых отметился 4 ассистами.
  • В прошлом сезоне он сыграл за «Ньюкасл» в 41 встрече, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.
  • 20% от сделки должны достаться «Лиону», ранее владевшему полузащитником.

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Источник: страница Sky Sports News в соцсети X
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Арсенал Гимарайнс Бруно
Комментарии (1)
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Бумбраш
1785925437
А почему Энрику не рассмотрели? Корчится прикольно,когда снег увидит
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