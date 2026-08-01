«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова

«Интер» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти в товарищеском матче в Гонконге. Основное время встречи завершилось со счeтом 1:1.

На 15-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Дивен Мубама открыл счeт. Защитник «Интера» Бенжамен Павар сравнял на 20-й минуте.

В серии одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты итальянского клуба – 3:1. У «Манчестер Сити», в частности, не реализовал попытку защитник Абдукодир Хусанов.