«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова

«Интер» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти в товарищеском матче в Гонконге. Основное время встречи завершилось со счeтом 1:1.
На 15-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Дивен Мубама открыл счeт. Защитник «Интера» Бенжамен Павар сравнял на 20-й минуте.
В серии одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты итальянского клуба – 3:1. У «Манчестер Сити», в частности, не реализовал попытку защитник Абдукодир Хусанов.
- Матч прошeл на стадионе «Кай Так».
- В минувшем сезоне «Манчестер Сити» финишировал вторым в АПЛ с 78 очками, уступив титул «Арсеналу» (85).
- «Интер» стал чемпионом Италии, набрав 87 баллов.
Источник: «Бомбардир»