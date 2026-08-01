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«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова

Вчера, 17:36

«Интер» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти в товарищеском матче в Гонконге. Основное время встречи завершилось со счeтом 1:1.

На 15-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Дивен Мубама открыл счeт. Защитник «Интера» Бенжамен Павар сравнял на 20-й минуте.

В серии одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты итальянского клуба – 3:1. У «Манчестер Сити», в частности, не реализовал попытку защитник Абдукодир Хусанов.

  • Матч прошeл на стадионе «Кай Так».
  • В минувшем сезоне «Манчестер Сити» финишировал вторым в АПЛ с 78 очками, уступив титул «Арсеналу» (85).
  • «Интер» стал чемпионом Италии, набрав 87 баллов.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Интер Хусанов Абдукодир
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