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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
€ 644 млн
Интер
Милан
Серия А 2026/2027
Стадион:
Джузеппе Меацца
Сайт:
http://www.inter.it/it/hp
Тренер:
Кристиан Киву
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Результаты
Расписание
Таблица
Серия А. «Интер» выиграл 5:3, уступая 0:2, и другие результаты
Вчера, 23:38
«Интер» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 20:35
«Интер» – «Удинезе»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
13 сентября
Фото
«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Суперкубок Италии изменил формат
9 сентября
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
9 сентября
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
9 сентября
3
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
8 сентября
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
8 сентября
Трансляция
«Реал» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 сентября
2
Где смотреть матч «Реал» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Реал» – «Интер»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
6 сентября
2
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
«Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Фото
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
«Интер» – «Наполи»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
4 сентября
«Кальяри» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Кальяри» – «Интер»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
29 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Трансляция
«Интер» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
Фото
«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
«Интер» – «Монца»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
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