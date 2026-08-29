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«Кальяри» – «Интер»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027

29 августа 2026 9:31
Кальяри - Интер
30 авг. 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Интера» с форой (-1.5)
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Матч 2-го тура Серии А между «Кальяри» и миланским «Интером» пройдет 30 августа в Кальяри на «Сардиния Арене». Хозяева стартовали с выездной победы над «Пармой» (1:0) и имеют три очка, а гости разгромили «Монцу» (4:1) и возглавляют таблицу по разнице мячей. При этом «Интер» выиграл четыре последние очные встречи у «Кальяри» и забивает в 24 матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Кальяри» прервать эту серию на своем поле или миланский гранд продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Кальяри» подходит к игре в отличной форме – команда выиграла три последних матча во всех турнирах. Оборона действует безупречно: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу, а три последних матча завершились без пропущенных мячей. В атаке «Кальяри» забивает в среднем один гол за игру. Стартовый тур показал, что команда сохранила боевой настрой и готова бороться с любым соперником. Однако «Интер» – соперник особенный: в очных матчах хозяева уступают значительно чаще, чем побеждают, и даже домашнее поле не всегда помогает.

«Интер» также подходит к игре с тремя победами подряд и выглядит мощно в атаке – в среднем 1,8 гола за последние пять матчей, а голевая серия насчитывает 18 матчей подряд. Особенно важно, что «Интер» забивает в 24 последних очных матчах против «Кальяри» – это говорит о полном тактическом доминировании. Оборона миланцев также надежна – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, хотя в семи из девяти последних матчей получали гол. Несмотря на это, «Интер» выглядит фаворитом в любой встрече, а очная статистика только подтверждает это.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Интер». Миланцы имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и голевую серию, которую «Кальяри» вряд ли сможет прервать. Хозяева показывают надежную оборону, но против такого соперника это вряд ли поможет.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Интер» имеет колоссальный перевес – 33 победы против 7 у «Кальяри» при 16 ничьих. Последние четыре матча остались за миланцами, причем три из них завершились с разницей в два и более гола. «Интер» забивает «Кальяри» в 24 матчах подряд – это одна из самых длительных голевых серий в личных встречах. Такое доминирование создает серьезное психологическое преимущество для гостей, а «Кальяри» придется приложить сверхусилия, чтобы переломить эту тенденцию.

Личные встречи
Побед - 5 (14%)
Ничьих - 7 (19%)
Побед - 25 (68%)
33
Забитых мячей
77
0.89
В среднем за матч
2.08
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 5
05.03.2017
Интер
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
14.04.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
3 : 0
17.04.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 2
27.09.2025
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
12.04.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 3
28.12.2024
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
14.04.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 2
28.08.2023
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
1 : 3
15.05.2022
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
4 : 0
12.12.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 0
11.04.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 3
13.12.2020
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 1
26.01.2020
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
4 : 1
14.01.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
01.09.2019
Интер
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
2 : 1
01.03.2019
Интер
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
2 : 0
29.09.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
4 : 0
17.04.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 3
25.11.2017
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 5
05.03.2017
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 2
16.10.2016
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3 : 0
15.12.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
23.02.2015
Интер
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 4
28.09.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
1 : 1
23.02.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2013
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
14.04.2013
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2 : 2
18.11.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
2 : 2
07.04.2012
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 1
19.11.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 0
19.02.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 1
17.10.2010
Интер
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
3 : 0
07.02.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 2
20.09.2009
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
2 : 1
24.05.2009
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 1
10.01.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 1
27.04.2008
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 2
16.12.2007
Интер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
6
Гарри Уинкс
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
4
Alessandro Romano
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
23
Борис Радунович
ВР
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Ivan Sulev
ЦП
30
Demi Akarakiri
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-5-1-1
1
Каприле
2
Зе Педру
33
Оберт
15
Родригес
8
Адопо
6
Уинкс
14
Дейола
4
10
Фаццини
70
Мальдини
31
Менди
4-1-2-1-2
1
Мартинес
28
Павар
95
Бастони
25
Аканджи
32
Димарко
8
Сучич
20
Чалханоглу
23
Барелла
11
Энрике
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
10
Фаццини
39
Фадера
39
Фадера
10
Фаццини
31
Менди
9
Оморуйи
9
Оморуйи
31
Менди
70
Мальдини
29
Боррелли
29
Боррелли
70
Мальдини
6
Уинкс
22
22
6
Уинкс
14
Дейола
20
Черво
20
Черво
14
Дейола
11
Энрике
31
Биссек
31
Биссек
11
Энрике
25
Аканджи
6
Стоунз
6
Стоунз
25
Аканджи
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
8
Сучич
21
Джонс
21
Джонс
8
Сучич
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Кальяри
Интер
27
Джозеф Литета
ЦП
12
Ален Шерри
ВР
32
Ivan Sulev
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
30
Demi Akarakiri
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
5
Александар Станкович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
27
Джозеф Литета
ЦП
12
Ален Шерри
ВР
32
Ivan Sulev
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
30
Demi Akarakiri
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
Остались в запасе
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
5
Александар Станкович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
Точно не сыграют
Рияд Идрисси
ЛЗ
Яэль Трепи
ЦФ
Интер
Точно не сыграют
Джед Спенс
ПЗ
Matteo Spinaccè
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интера». Миланцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Кальяри» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева, при всей своей надежности в обороне, вряд ли смогут остановить мощную атаку гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Интера» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Кальяри» и «Интером» состоится 30 августа в Кальяри на «Сардиния Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».

«Кальяри» – «Интер»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Интера» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Интер Кальяри
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