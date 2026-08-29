Матч 2-го тура Серии А между «Кальяри» и миланским «Интером» пройдет 30 августа в Кальяри на «Сардиния Арене». Хозяева стартовали с выездной победы над «Пармой» (1:0) и имеют три очка, а гости разгромили «Монцу» (4:1) и возглавляют таблицу по разнице мячей. При этом «Интер» выиграл четыре последние очные встречи у «Кальяри» и забивает в 24 матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Кальяри» прервать эту серию на своем поле или миланский гранд продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Кальяри» подходит к игре в отличной форме – команда выиграла три последних матча во всех турнирах. Оборона действует безупречно: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу, а три последних матча завершились без пропущенных мячей. В атаке «Кальяри» забивает в среднем один гол за игру. Стартовый тур показал, что команда сохранила боевой настрой и готова бороться с любым соперником. Однако «Интер» – соперник особенный: в очных матчах хозяева уступают значительно чаще, чем побеждают, и даже домашнее поле не всегда помогает.

«Интер» также подходит к игре с тремя победами подряд и выглядит мощно в атаке – в среднем 1,8 гола за последние пять матчей, а голевая серия насчитывает 18 матчей подряд. Особенно важно, что «Интер» забивает в 24 последних очных матчах против «Кальяри» – это говорит о полном тактическом доминировании. Оборона миланцев также надежна – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, хотя в семи из девяти последних матчей получали гол. Несмотря на это, «Интер» выглядит фаворитом в любой встрече, а очная статистика только подтверждает это.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Интер». Миланцы имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и голевую серию, которую «Кальяри» вряд ли сможет прервать. Хозяева показывают надежную оборону, но против такого соперника это вряд ли поможет.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Интер» имеет колоссальный перевес – 33 победы против 7 у «Кальяри» при 16 ничьих. Последние четыре матча остались за миланцами, причем три из них завершились с разницей в два и более гола. «Интер» забивает «Кальяри» в 24 матчах подряд – это одна из самых длительных голевых серий в личных встречах. Такое доминирование создает серьезное психологическое преимущество для гостей, а «Кальяри» придется приложить сверхусилия, чтобы переломить эту тенденцию.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интера». Миланцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Кальяри» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева, при всей своей надежности в обороне, вряд ли смогут остановить мощную атаку гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Интера» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Кальяри» и «Интером» состоится 30 августа в Кальяри на «Сардиния Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».