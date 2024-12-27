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Интер
Кертис Джонс
€ 35 млн
Кертис Джонс
Интер
30 января 2001 (25), Ливерпуль
#21 | Полузащитник
185 см
Англия
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Новости
Фото
«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Шесть футболистов могут летом покинуть «Ливерпуль»
19 марта
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В «Ливерпуле» отметили роль Клоппа в лидерстве команды: «Юрген поддерживает связь со всеми»
2024.12.27 08:56
Известны 3 из 7 игроков, которых уберут из заявки сборной Англии на Евро-2024
2024.06.06 12:24
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2024.02.19 20:00
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:1), у Джонса дубль
2023.12.21 00:52
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«Ливерпуль» продлил контракт с 21-летним воспитанником Джонсом
2022.11.17 19:59
Ван Дейк, Фабиньо и Джонс пропустят матч с «Ньюкаслом» из-за сомнительных тестов на коронавирус
2021.12.16 22:22
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Сафонов – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
2020.12.04 16:01
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Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
18-летний Джонс – лидер «Ливерпуля» по созданным моментам в матче с «Эвертоном»
2020.01.05 21:54
18-летний Джонс – самый молодой автор гола в ливерпульском дерби за последние 26 лет
2020.01.05 20:45
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