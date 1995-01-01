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9 февраля
20:27
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
19:40
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
1
8 февраля
22:38
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
5
7 февраля
22:31
Фото
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
3
21:36
Фото
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
1
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Все новости
00:53
Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
2
9 февраля
20:27
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
20:13
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
19:40
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
1
18:44
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
18:41
«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
8 февраля
23:10
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
22:38
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
5
7 февраля
22:31
Фото
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
3
21:36
Фото
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
1
18:18
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
1
17:17
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
6
15:39
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
1
15:15
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
1
01:05
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
1
00:12
Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»
7
6 февраля
14:48
Дибала вошел в топ-5 самых результативных аргентинцев в истории Серии А
1
00:42
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла третий матч подряд
3
00:38
Видео
Обзор матча «Рома» – «Кальяри» голы и лучшие моменты (Видео)
5 февраля
18:07
Каррера ответил, где стадионы лучше – в России или Италии
4
14:36
Стало известно, что Моуринью оставил в раздевалке «Ромы» после своего увольнения
3
13:29
Трансляция
«Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
12:58
«Рома» – «Кальяри»: прогноз на матч итальянской Серии А, 5 февраля
12:41
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Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
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10:20
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
3
09:54
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
08:39
Гендиректор «Ариса» оценил перспективы Кокорина в Серии A
01:21
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Миранчук – лучший созидатель Серии А в 2024 году
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