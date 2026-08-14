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Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
€ 211 млн
Болонья
Болонья
Серия А 2026/2027
Стадион:
Ренато ДальАра
Сайт:
http://www.bolognafc.it/
Тренер:
Доменико Тедеско
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Наполи» – «Болонья»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
12 сентября
«Болонья» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Болонья» – «Сассуоло»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
Трансляция
«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Аталанта» – «Болонья»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
30 августа
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Трансляция
«Болонья» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Болонья» – «Лацио»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
23 августа
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
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17 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
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«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
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Фото
«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Тедеско пытался сорвать трансфер «Зенита»
7 июня
1
Итальянский клуб объявил о назначении Тедеско
2 июня
2
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
29 мая
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
Трансляция
«Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Болонья» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.95
23 мая
Трансляция
«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4
11 мая
Трансляция
«Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая
«Наполи» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.55
10 мая
Трансляция
«Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Болонья» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.80
2 мая
Трансляция
«Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
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