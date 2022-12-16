- 26 февраля
- 16:32 Серия А. «Интер» уступил «Болонье» (0:1) и прервал 6-матчевую беспроигрышную серию
- 19 января
- 22:29 Кубок Италии. «Лацио» обыграл «Болонью» (1:0) и прошел в 1/4 финала
- 10 января
- 00:41 Серия А. «Аталанта» обыграла «Болонью» и поднялась на шестое место
- 6 января
- 22:44 «Болонья» намерена купить защитника сборной Молдавии
- 16 декабря 2022
- 22:53 «Болонья» отменила товарищеский матч в связи со смертью Михайловича 1
- 10 ноября 2022
- 01:00 Серия А. «Интер» разгромил «Болонью» (6:1), «Торино» с Миранчуком победил «Сампдорию» Станковича
- 8 ноября 2022
- 12:06 В «Болонье» прокомментировали информацию об интересе к Шомуродову
- 11:58 Шомуродов может уйти из «Ромы» зимой. Им интересуются два клуба Серии А
- 6 ноября 2022
- 16:30 Серия А. «Торино» проиграл «Болонье». Миранчук заработал пенальти
- 31 октября 2022
- 21:44 Моро может зимой вернуться из «Болоньи» в «Динамо» 1
- 29 октября 2022
- 08:46 Вингер «Болоньи» готов перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит» 4
- 28 октября 2022
- 15:27 «Монца» попросила перенести матч с «Болоньей». Футболисты в шоке из-за ножевого ранения Мари
- 16 октября 2022
- 20:51 Серия А. Ассист Хвичи помог «Наполи» победить «Болонью» 2
- 8 октября 2022
- 23:48 Серия А. «Сампдория» в дебютном матче Станковича ушла от поражения от «Болоньи» Мотты
- 2 октября 2022
- 23:34 Серия А. «Ювентус» разгромил «Болонью» – 3:0
- 12 сентября 2022
- 19:19 Фото Экс-полузащитник «Барселоны» и «ПСЖ» возглавил «Болонью»
- 10 сентября 2022
- 12:30 «Болонью» возглавит экс-полузащитник «Барселоны» и «ПСЖ»
- 31 августа 2022
- 11:42 Агент рассказал об интересе «Болоньи» и «Наполи» к Дивееву 1
- 30 августа 2022
- 17:33 «Бавария» продала «Болонье» нападающего Зиркзее 1
- 29 августа 2022
- 13:39 Моро написал открытое письмо болельщикам «Динамо»
- 13:12 «Динамо» объявило об уходе Моро в «Болонью»
- 27 августа 2022
- 23:36 Серия А. «Милан» победил «Болонью»; «Торино» без Миранчука справился на выезде с «Кремонезе», Влашич забил