Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»

В понедельник первый тур чемпионата Италии-2026/27 завершился двумя матчами.
«Болонья» под руководством Доменико Тедеско минимально уступила «Лацио» – 0:1.
«Рома» на своем поле крупно победила «Фиорентину» – 4:0. Три из четырех голов забил Дониелл Мален – все после ассистов Пауло Дибалы.
Италия. Серия А. 1 тур
Болонья - Лацио - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Д. Фраттези, 59.
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Болонья
Лацио
Роберто Пикколи
0%
Лукаш Скорупски
0%
Надир Цортеа
0%
Эйвинд Хелланд
0%
Торбьорн Хеггем
0%
Хуан Миранда
0%
Льюис Фергюсон
0%
Риккардо Орсолини
0%
Йенс Одгор
0%
Николо Камбьяги
0%
Уссама Эль-Аззузи
0%
Федерико Бернардески
0%
Джон Роу
0%
Эмиль Хольм
0%
Mikel Amondarain
0%
Артем Довбик
0%
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Христос Мандас
0%
Адам Марушич
0%
Данило Дехи
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Оливер Провстгор
0%
Альфонсо Педраса
0%
Фисайо Деле-Баширу
0%
Николо Ровелла
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Кеннет Тэйлор
0%
Маттео Кансельери
0%
Булайе Диа
0%
Маттиа Дзакканьи
0%
Романо Флориани
0%
Густав Исаксен
0%
Давиде Фраттези
0%
Нуну Тавареш
0%
Тижани Нослин
0%
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Рома - Фиорентина - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Мален, 27; 2:0 - Д. Мален, 52; 3:0 - Д. Мален, 60; 4:0 - Н. Писилли, 86.
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Рома
Фиорентина
Родригу Мора
0%
Миле Свилар
0%
Джанлука Манчини
0%
Эван Н'Дика
0%
Марио Эрмосо
0%
Бриан Кристанте
0%
Куадио Коне
0%
Уэсли
0%
Пауло Дибала
0%
Дониелл Мален
0%
Emanuele Lulli
0%
Матиас Соуле
0%
Константинос Кулиеракис
0%
Сантьяго Кастро
0%
Нил Эль-Айнауи
0%
Никколо Писилли
0%
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Матео Пеллегрино
0%
Давид Де Хеа
0%
Додо
0%
Раду Дрэгушин
0%
Лука Раньери
0%
Жоау Мариу
0%
Чер Ндур
0%
Николо Фаджоли
0%
Марко Брешианини
0%
Франко Мастантуоно
0%
Артюр Атта
0%
Алекс Хименес
0%
Кристи Инao Улаи
0%
Мойзе Кен
0%
Роландо Мандрагора
0%
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Источник: «Бомбардир»