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    Италия. Серия А - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 22 18 3 1 51:10 +41 57
    2. Ювентус 23 16 5 2 36:14 +22 53
    3. Милан 23 15 4 4 46:27 +19 49
    4. Аталанта 22 12 3 7 40:22 +18 39
    5. Рома 23 11 5 7 41:26 +15 38
    6. Болонья 22 9 9 4 29:22 +7 36
    7. Наполи 22 10 5 7 32:26 +6 35
    8. Лацио 22 10 4 8 25:23 +2 34
    9. Фиорентина 22 10 4 8 31:26 +5 34
    10. Торино 22 8 8 6 20:19 +1 32
    11. Монца 23 7 8 8 21:28 -7 29
    12. Дженоа 23 7 8 8 24:26 -2 29
    13. Лечче 23 5 9 9 25:34 -9 24
    14. Фрозиноне 23 6 5 12 31:44 -13 23
    15. Сассуоло 22 6 3 13 28:40 -12 21
    16. Эмполи 24 5 6 13 18:37 -19 21
    17. Удинезе 23 2 13 8 23:37 -14 19
    18. Верона 23 4 6 13 21:32 -11 18
    19. Кальяри 23 4 6 13 21:42 -21 18
    20. Салернитана 24 2 6 16 19:47 -28 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 11 9 1 1 26:6 +20 28
    2. Аталанта 12 9 1 2 27:8 +19 28
    3. Рома 12 8 3 1 29:9 +20 27
    4. Ювентус 11 8 3 0 17:5 +12 27
    5. Болонья 11 8 2 1 18:7 +11 26
    6. Милан 11 8 1 2 20:7 +13 25
    7. Лацио 11 6 3 2 12:7 +5 21
    8. Фиорентина 11 6 2 3 17:11 +6 20
    9. Фрозиноне 12 6 2 4 22:19 +3 20
    10. Торино 11 5 5 1 12:6 +6 20
    11. Лечче 12 5 4 3 16:17 -1 19
    12. Наполи 11 5 2 4 16:15 +1 17
    13. Дженоа 11 4 5 2 14:12 +2 17
    14. Монца 11 4 4 3 12:11 +1 16
    15. Кальяри 11 4 3 4 14:18 -4 15
    16. Сассуоло 10 4 1 5 13:14 -1 13
    17. Верона 11 3 4 4 12:14 -2 13
    18. Удинезе 12 1 7 4 15:19 -4 10
    19. Эмполи 12 2 3 7 8:17 -9 9
    20. Салернитана 13 1 4 8 13:27 -14 7
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 11 9 2 0 25:4 +21 29
    2. Ювентус 12 8 2 2 19:9 +10 26
    3. Милан 12 7 3 2 26:20 +6 24
    4. Наполи 11 5 3 3 16:11 +5 18
    5. Фиорентина 11 4 2 5 14:15 -1 14
    6. Лацио 11 4 1 6 13:16 -3 13
    7. Монца 12 3 4 5 9:17 -8 13
    8. Дженоа 12 3 3 6 10:14 -4 12
    9. Торино 11 3 3 5 8:13 -5 12
    10. Эмполи 12 3 3 6 10:20 -10 12
    11. Аталанта 10 3 2 5 13:14 -1 11
    12. Рома 11 3 2 6 12:17 -5 11
    13. Болонья 11 1 7 3 11:15 -4 10
    14. Удинезе 11 1 6 4 8:18 -10 9
    15. Сассуоло 12 2 2 8 15:26 -11 8
    16. Верона 12 1 2 9 9:18 -9 5
    17. Салернитана 11 1 2 8 6:20 -14 5
    18. Лечче 11 0 5 6 9:17 -8 5
    19. Фрозиноне 11 0 3 8 9:25 -16 3
    20. Кальяри 12 0 3 9 7:24 -17 3
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