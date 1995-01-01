Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|22
|18
|3
|1
|51:10
|+41
|57
|2.
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36:14
|+22
|53
|3.
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46:27
|+19
|49
|4.
|Аталанта
|22
|12
|3
|7
|40:22
|+18
|39
|5.
|Рома
|23
|11
|5
|7
|41:26
|+15
|38
|6.
|Болонья
|22
|9
|9
|4
|29:22
|+7
|36
|7.
|Наполи
|22
|10
|5
|7
|32:26
|+6
|35
|8.
|Лацио
|22
|10
|4
|8
|25:23
|+2
|34
|9.
|Фиорентина
|22
|10
|4
|8
|31:26
|+5
|34
|10.
|Торино
|22
|8
|8
|6
|20:19
|+1
|32
|11.
|Монца
|23
|7
|8
|8
|21:28
|-7
|29
|12.
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24:26
|-2
|29
|13.
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|25:34
|-9
|24
|14.
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31:44
|-13
|23
|15.
|Сассуоло
|22
|6
|3
|13
|28:40
|-12
|21
|16.
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18:37
|-19
|21
|17.
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23:37
|-14
|19
|18.
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21:32
|-11
|18
|19.
|Кальяри
|23
|4
|6
|13
|21:42
|-21
|18
|20.
|Салернитана
|24
|2
|6
|16
|19:47
|-28
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|11
|9
|1
|1
|26:6
|+20
|28
|2.
|Аталанта
|12
|9
|1
|2
|27:8
|+19
|28
|3.
|Рома
|12
|8
|3
|1
|29:9
|+20
|27
|4.
|Ювентус
|11
|8
|3
|0
|17:5
|+12
|27
|5.
|Болонья
|11
|8
|2
|1
|18:7
|+11
|26
|6.
|Милан
|11
|8
|1
|2
|20:7
|+13
|25
|7.
|Лацио
|11
|6
|3
|2
|12:7
|+5
|21
|8.
|Фиорентина
|11
|6
|2
|3
|17:11
|+6
|20
|9.
|Фрозиноне
|12
|6
|2
|4
|22:19
|+3
|20
|10.
|Торино
|11
|5
|5
|1
|12:6
|+6
|20
|11.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|16:17
|-1
|19
|12.
|Наполи
|11
|5
|2
|4
|16:15
|+1
|17
|13.
|Дженоа
|11
|4
|5
|2
|14:12
|+2
|17
|14.
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12:11
|+1
|16
|15.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|14:18
|-4
|15
|16.
|Сассуоло
|10
|4
|1
|5
|13:14
|-1
|13
|17.
|Верона
|11
|3
|4
|4
|12:14
|-2
|13
|18.
|Удинезе
|12
|1
|7
|4
|15:19
|-4
|10
|19.
|Эмполи
|12
|2
|3
|7
|8:17
|-9
|9
|20.
|Салернитана
|13
|1
|4
|8
|13:27
|-14
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|11
|9
|2
|0
|25:4
|+21
|29
|2.
|Ювентус
|12
|8
|2
|2
|19:9
|+10
|26
|3.
|Милан
|12
|7
|3
|2
|26:20
|+6
|24
|4.
|Наполи
|11
|5
|3
|3
|16:11
|+5
|18
|5.
|Фиорентина
|11
|4
|2
|5
|14:15
|-1
|14
|6.
|Лацио
|11
|4
|1
|6
|13:16
|-3
|13
|7.
|Монца
|12
|3
|4
|5
|9:17
|-8
|13
|8.
|Дженоа
|12
|3
|3
|6
|10:14
|-4
|12
|9.
|Торино
|11
|3
|3
|5
|8:13
|-5
|12
|10.
|Эмполи
|12
|3
|3
|6
|10:20
|-10
|12
|11.
|Аталанта
|10
|3
|2
|5
|13:14
|-1
|11
|12.
|Рома
|11
|3
|2
|6
|12:17
|-5
|11
|13.
|Болонья
|11
|1
|7
|3
|11:15
|-4
|10
|14.
|Удинезе
|11
|1
|6
|4
|8:18
|-10
|9
|15.
|Сассуоло
|12
|2
|2
|8
|15:26
|-11
|8
|16.
|Верона
|12
|1
|2
|9
|9:18
|-9
|5
|17.
|Салернитана
|11
|1
|2
|8
|6:20
|-14
|5
|18.
|Лечче
|11
|0
|5
|6
|9:17
|-8
|5
|19.
|Фрозиноне
|11
|0
|3
|8
|9:25
|-16
|3
|20.
|Кальяри
|12
|0
|3
|9
|7:24
|-17
|3