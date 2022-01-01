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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
€ 151 млн
Кальяри
Кальяри
Серия А 2026/2027
Стадион:
Унипол Домус
Сайт:
http://www.cagliaricalcio.net/
Тренер:
Фабио Писакане
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Аталанта» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аталанта» – «Кальяри»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Кальяри» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Кальяри» – «Лечче»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
6 сентября
«Кальяри» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Кальяри» – «Интер»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Парма» – «Кальяри»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
17 августа
1
Фото
Мальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
«Челси» заплатит 55+ миллионов за лучшего защитника прошлого сезона Серии А
24 июня
1
«Интер» предложил 40+5 миллионов за защитника сборной Италии
4 июня
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Трансляция
«Милан» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Кальяри» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.6
16 мая
Трансляция
«Кальяри» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Болонья» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.80
2 мая
Трансляция
«Кальяри» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Кальяри» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.78
26 апреля
Трансляция
«Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026
17 апреля
«Интер» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.67
16 апреля
Трансляция
«Кальяри» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Кальяри» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
10 апреля
Трансляция
«Сассуоло» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Трансляция
«Кальяри» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026
20 марта
Трансляция
«Пиза» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Пиза» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.10
15 марта
Трансляция
«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026
27 февраля
Трансляция
«Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
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3
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