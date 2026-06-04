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  • «Интер» предложил 40+5 миллионов за защитника сборной Италии

«Интер» предложил 40+5 миллионов за защитника сборной Италии

Вчера, 13:52

«Интер» предложил «Аталанте» за трансфер правого защитника Марко Палестры 40 миллионов евро.

Еще 5 миллионов «нерадзурри» готовы заплатить в качестве бонусов. Бергамаски же оценивают принадлежащего им итальянца в 50 миллионов евро.

«Интер» начал работу над подписанием Палестры из-за того, что нидерландского защитника команды Дензела Дюмфриса должен выкупить «Реал».

  • Минувший сезон 21-летний Палестра провел на правах аренды в «Кальяри». В его составе он сыграл в 37 матчах, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
  • Палестра провел 2 матча за сборную Италии и вызван в национальную команду в нынешнее окно для товарищеских матчей.

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Источник: gianlucadimarzio.com
Италия. Серия А Реал Кальяри Интер Дюмфрис Дензел Палестра Марко
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