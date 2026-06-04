«Интер» предложил 40+5 миллионов за защитника сборной Италии

«Интер» предложил «Аталанте» за трансфер правого защитника Марко Палестры 40 миллионов евро.

Еще 5 миллионов «нерадзурри» готовы заплатить в качестве бонусов. Бергамаски же оценивают принадлежащего им итальянца в 50 миллионов евро.

«Интер» начал работу над подписанием Палестры из-за того, что нидерландского защитника команды Дензела Дюмфриса должен выкупить «Реал».