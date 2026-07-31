Реакция «Милана» на смерть Барези

«Милан» опубликовал заявление в связи со смертью легендарного защитника Франко Барези.

«Весь «Милан» скорбит в связи с уходом из жизни Франко Барези.

Его пример и человеческие качества навсегда останутся неотъемлемой и важнейшей частью ДНК клуба, так же как и его легендарная футболка с номером 6.

Соболезнования, которые «Милан» выражает всей семье Франко Барези, разделяет каждый болельщик «россонери», ведь в этот тяжелый час каждый из них воспринимает эту утрату как личную», – говорится в заявлении.