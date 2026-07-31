Реакция «Милана» на смерть Барези

«Милан» опубликовал заявление в связи со смертью легендарного защитника Франко Барези.
«Весь «Милан» скорбит в связи с уходом из жизни Франко Барези.
Его пример и человеческие качества навсегда останутся неотъемлемой и важнейшей частью ДНК клуба, так же как и его легендарная футболка с номером 6.
Соболезнования, которые «Милан» выражает всей семье Франко Барези, разделяет каждый болельщик «россонери», ведь в этот тяжелый час каждый из них воспринимает эту утрату как личную», – говорится в заявлении.
- Барези не стало в 66 лет.
- Сообщалось о серьезной болезни у знаменитого футболиста. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком.
- Франко – чемпион мира-1982, вице-чемпион мира-1994, бронзовый призер ЧМ-1990 и Евро-1988 в составе сборной Италии.
- С 1972 по 1997 год он выступал за молодежную и основную команды «Милана», трижды выиграв Кубок и Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, дважды – Межконтинентальный кубок, 6 раз – чемпионат Италии, 4 раза – Суперкубок страны.
Источник: твиттер «Милана»