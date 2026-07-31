39-летний экс-защитник сборной России анонсировал возвращение в профессиональный футбол

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин надеется на приглашение в «Факел».
«Сейчас я нахожусь в родном Воронеже. Очень рад, что «Факел» вышел в РПЛ. Для города это большой праздник.
Я хочу вернуться в профессиональный футбол. Уже не в роли игрока. Возможно, в скором времени я окажусь в «Факеле».
В клубе сейчас работают люди, которых я хорошо знаю по игровой карьере. Они могут меня пригласить на работу», – сказал Шишкин.
- Фланговый защитник закончил карьеру в 2022 году.
- Он поиграл на профессиональном уровне за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов», «Торпедо» и «Знамя Ногинск».
- С 1997 по 2001 год Шишкин был в академии «Факела». Сейчас ему 39 лет.
Источник: Metaratings