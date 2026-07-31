39-летний экс-защитник сборной России анонсировал возвращение в профессиональный футбол

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин надеется на приглашение в «Факел».

«Сейчас я нахожусь в родном Воронеже. Очень рад, что «Факел» вышел в РПЛ. Для города это большой праздник.

Я хочу вернуться в профессиональный футбол. Уже не в роли игрока. Возможно, в скором времени я окажусь в «Факеле».

В клубе сейчас работают люди, которых я хорошо знаю по игровой карьере. Они могут меня пригласить на работу», – сказал Шишкин.