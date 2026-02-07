Шишкин заявил о деградации сборной России

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин считает, что команда слабеет год от года.

– Роман, основную часть карьеры вы играли в обороне. И все отмечают, что сегодня защитников уровня игроков вашего поколения среди российских футболистов просто нет. Почему?

– Хороший вопрос. Сам бы его многим задал. Мне кажется, здесь не только защитники, но и все поколение поменялось. Смотришь, какие игроки были в сборной в 2006–2012 годах, и какие – сейчас. Небо и земля! А по крайним защитникам – полный провал. Даже в «Спартаке» на правом крае – Денисов, у которого другое амплуа. Не сравнить с Анюковым, Ещенко, Комбаровыми.

Не думаю, что что-то поменялось в тренировочном процессе академий и никто не занимается крайними защитниками. Скорее всего, дело в том, что нынешнее поколение стало другим. Они более профессиональны в отношении режима, восстановительных процедур, но по игровым качествам очень сильно отстают.