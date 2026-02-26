Кафанов оценил игру Сафонова против «Монако» в стыках Лиги чемпионов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры Матвея Сафонова в противостоянии с «Монако».

«ПСЖ» встречался с монегасками в стыках Лиги чемпионов.

Парижане выиграли 5:4 по сумме двух матчей.

Сафонов провел на поле все 180 минут, пропустив 4 гола.

«Очень тяжелым получился раунд для «ПСЖ» и для Матвея. Эти два матча с «Монако» были очень непростыми. Но самое важное, что парижане смогли пройти в следующий этап, и Матвей в этих играх защищал ворота своей команды.

После победы в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов задача у «ПСЖ» остается одна – снова выигрывать турнир! Рад, что в этом сезоне основным вратарем парижан уже является наш Матвей Сафонов.

Загадывать пока рано, но мечтаю о том, чтобы французы дошли до финала турнира и выиграли его снова, а Матвей продолжал оставаться основным голкипером команды.

Вчера был день рождения Матвея, и пожелал ему, чтобы он продолжал получать удовольствие от этого периода, который у него есть сейчас, и прославлять нашу вратарскую школу и страну», – сказал Кафанов.