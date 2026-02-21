Кафанов назвал трех российских вратарей лучшими в мире

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов определил лучших голкиперов мира.
– Лучший в мире по игре на линии?
– Сафонов и Хайкин.
– На выходах?
– Нойер.
– По игре ногами?
– Эдерсон.
– По выбору позиции?
– Акинфеев.
– В плане управления защитниками?
– Меньян из «Милана». Это тренер на поле.
– По психологической устойчивости?
– Куртуа.
– Номер один для вас в целом?
– Доннарумма, как его и признали. Но все покажет чемпионат мира.
- Сафонов сейчас основной вратарь «ПСЖ».
- Хайкин вскоре получит норвежское гражданство.
- Акинфеев всю карьеру проводит в родном ЦСКА.
Источник: Livesport.ru