Соболев отпразднует гол в ворота «Спартака»: «Дань уважения я уже отдал»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как относится к «Спартаку».
- Лично для вас «Спартак» – особенный раздражитель?
– Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель «Спартак».
Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю.
Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли.
Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев» перешел в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев.
- «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
- Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.
- Соболев забивал в двух последних матчах – в ворота «Балтики» (1:0) и «Оренбурга» (1:2).