  Соболев отпразднует гол в ворота «Спартака»: «Дань уважения я уже отдал»

Соболев отпразднует гол в ворота «Спартака»: «Дань уважения я уже отдал»

13 марта, 20:00
13

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как относится к «Спартаку».

- Лично для вас «Спартак» – ​особенный раздражитель?

– Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель «Спартак».

Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю.

Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли.

Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев» перешел в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
  • Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.
  • Соболев забивал в двух последних матчах – в ворота «Балтики» (1:0) и «Оренбурга» (1:2).

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (13)
"supermax"
1773422188
Да собственно всем пофиг, празднуют Иуды или нет
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773422590
Во ржака будет, если забьёт! Гыгыгы
Ответить
...уефан
1773422749
...можешь даже ссыкануться от избытка чувств)...
Ответить
Plyash
1773422872
Гадёныш бездомный , живёт только сегодняшним днём . Ничего святого нет . Потом и Зенит обгадит . Бог не фраер , накажет обязательно .
Ответить
rammax fcsm
1773423863
Сначала забей, собачья пасть..
Ответить
Айболид
1773424282
.... соболь каркнул во всё своё дельфинье горло .
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773424667
РФСПРФ Дельфину повязку капитана, он единственный в старте не джон джон и джон джон джон ⚽️
Ответить
Вальдемар Запашный
1773426992
Давно Дельфин-хамелеон Барриоса не бил.
Ответить
шахта Заполярная
1773429698
Буду отдаваться всем на поле, пока опа не порвется
Ответить
subbotaspartak
1773464092
«Дань уважения я уже отдал».... Ты давно потерял уважение...
Ответить
