Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - БФ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса

Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса

Сегодня, 20:36
27

«Зенит» предложит «Локомотиву» обмен с доплатой ради перехода опорного полузащитника Артема Карпукаса.

В сделку петербургский клуб готов включить защитника Юрия Горшкова и хавбека Дмитрия Васильева. Трансфер Карпукаса уже одобрили председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и главный тренер команды Сергей Семак. Ожидается, что стороны приступят к переговорам в ближайшее время.

  • Горшков пополнил состав «Зенита» летом 2024 года, перебравшись из «Крыльев Советов». В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Васильев – воспитанник «Зенита». Летом 2025 года 21-летний полузащитник отправился в аренду в «Сочи», где провeл 30 встреч, отметился 3 голами и 1 результативным пасом.
  • Transfermarkt оценивает Карпукаса в 7 миллионов евро. В минувшем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 35 матчах за «Локомотив», забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Еще по теме:
Четыре игрока покинули сборную России 13
Четыре футболиста пропустили тренировку сборной России 13
«Зенит» торгуется с «Локомотивом» по Карпукасу: подробности 3
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Локомотив Горшков Юрий Васильев Дмитрий Карпукас Артем
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1780681240
Отдавать своих воспитанников очень плохо. Категорически против. Даже за Карпукаса.
Ответить
Artemka444
1780682242
Ну у наших практики хоть больше будет Но опорник нужен Барриос не молодеет Но лучше своих наигрывать У бразилов уже мотивации ноль
Ответить
волчарик
1780682542
А вот здесь совсем не понимаю. Ладно на Горшкова с Васильевым, конкуренцию не выдержали. Но Карпукас прямой конкурент Кондакову, а парню чуть больше доверия и станет основным. Не умеет Семак работать с молодыми и это большая проблема для нас.Кондаков и Шилов уже показали что могут играть, на подходе еще чемпионы МФЛ и следующее поколение, зачем покупать то же самое и не развивать своих?
Ответить
Цугундeр
1780683951
Часы на трусы..
Ответить
ySS
1780688565
Локо будет продавать
Ответить
Главные новости
«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо
22:31
Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)
21:59
19
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
21:30
3
Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса
20:36
28
Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции
19:54
3
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»
18:25
9
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
17:37
29
Все новости
Все новости
Уволенного тренера «Зенита» назвали пустым и слабым
21:48
1
Карпукаса предостерегли от трансфера в «Зенит»
21:15
Батраков ответил, чем его 30-летняя девушка круче него
20:57
«Бабки на первом месте»: Погребняк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»
20:17
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
Названо предназначение Акинфеева в ЦСКА
19:17
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Тюкавин прокомментировал возможный переезд в Саудовскую Аравию
18:08
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Батраков объяснил фото с формой «ПСЖ»
17:06
1
Стало известно, перейдет ли Батраков в «Спартак»
16:55
16
Инвестор ЦСКА прокомментировал решение оставить Игдисамова
16:47
2
«Пусть обращаются в «Динамо»: Тюкавин – о «Зените»
16:29
5
«Динамо» угрожает Луневу в ходе переговоров о новом контракте
16:11
3
Аршавин объяснил, как быть Батракову с трансфером в «ПСЖ»
16:07
3
«Спартак» изменил цель на новый сезон
15:42
39
В «Спартаке» высказались о назначении Мостового
15:15
10
Тренеру с 5-летним опытом работы в РПЛ предрекли изгнание из профессионального футбола
14:57
3
Сычев двумя словами описал решение ЦСКА оставить Игдисамова
14:45
Официально назван клуб, где Осинькин начнет новый сезон
14:31
7
ФотоИгрок ЦСКА встречается с несовершеннолетней дочерью Сергея Жукова
14:23
19
«Спартак» и «Рубин» поспорят за колумбийского защитника, им интересовалась «Балтика»
14:00
3
Гурцкая раскрыл, как поведет себя Галицкий в ситуации с трансфером Сперцяна
13:25
2
Глава РЖД оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
13:05
2
Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Они не заслуживают работу?»
12:43
2
Мостовой: «Даже хорошо, если трансфер Батракова в «ПСЖ» сорвется»
12:11
4
«Локомотив» может заработать 8 миллионов на продаже защитника
11:55
Саркастическая реакция Казанского на нежелание Госдумы присвоить Сафонову звание ЗМС
11:51
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 