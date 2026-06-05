Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса

«Зенит» предложит «Локомотиву» обмен с доплатой ради перехода опорного полузащитника Артема Карпукаса.
В сделку петербургский клуб готов включить защитника Юрия Горшкова и хавбека Дмитрия Васильева. Трансфер Карпукаса уже одобрили председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и главный тренер команды Сергей Семак. Ожидается, что стороны приступят к переговорам в ближайшее время.
- Горшков пополнил состав «Зенита» летом 2024 года, перебравшись из «Крыльев Советов». В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Васильев – воспитанник «Зенита». Летом 2025 года 21-летний полузащитник отправился в аренду в «Сочи», где провeл 30 встреч, отметился 3 голами и 1 результативным пасом.
- Transfermarkt оценивает Карпукаса в 7 миллионов евро. В минувшем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 35 матчах за «Локомотив», забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Legalbet