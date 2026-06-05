Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса

«Зенит» предложит «Локомотиву» обмен с доплатой ради перехода опорного полузащитника Артема Карпукаса.

В сделку петербургский клуб готов включить защитника Юрия Горшкова и хавбека Дмитрия Васильева. Трансфер Карпукаса уже одобрили председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и главный тренер команды Сергей Семак. Ожидается, что стороны приступят к переговорам в ближайшее время.