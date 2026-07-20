Камоцци определил, кто нужен «Спартаку» для чемпионства

Бывший советник экс‑владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о комплектовании команды.

– Что вы думаете о перспективах «Спартака» на чемпионство в новом сезоне?

– На мой взгляд, борьба за титул крайне маловероятна. Для победы в чемпионате нужен нападающий, способный забивать 15–20 голов за сезон. При нынешней результативности форвардов нагрузка на полузащиту и оборону становится чрезмерной.

Поэтому «Спартаку» однозначно нужен новый нападающий. Если не случится тактического чуда, команде срочно необходим чистый бомбардир, способный реализовывать свои моменты. Тогда «Спартак» сможет реально претендовать на первое место.