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  • «Пусть презерватив на голову наденет!»: экс-игрок «Спартака» – о выходке Соболева

«Пусть презерватив на голову наденет!»: экс-игрок «Спартака» – о выходке Соболева

Сегодня, 00:43
25

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов высказался о выходке форварда «Зенита» Александра Соболева в суперкубковом матче.

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

«Соболеву надо было показывать красную карточку за провокацию болельщиков. Он уже не раз это делал. Нельзя зрителей провоцировать. Соболев – вообще никто, очень слабый футболист. Его даже трогать не надо, он сам мяч отдаст. Просто защитник «Спартака» сыграл неграмотно. Но и пенальти не было. Для меня это нонсенс, потому что мяч нашел руку в борьбе. Был пенальти в эпизоде с Умяровым, но не с Джику.

Не надо создавать какой-то образ, надо в футбол играть. Берите пример с Месси. Соболев же всех провоцирует. В наше время я бы его просто съел на поле, даже не прикасаясь к нему, подбирал бы все мячи. У нас бы Соболев не играл в «Спартаке», а был в Первой лиге. Он никто!

Соболев так себя ведет, потому что не может достичь уровня, на котором хотел бы играть. Но этого уровня он не достигнет. Слабый футболист. У него только провокации. Вот эти очки для плавания он надевал. Пусть презерватив на голову наденет!» – сказал Морозов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (25)
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рылы
1784585731
кстати, бумбраш однажды нашёл 5 использованных, когда рылся в бачках - и все разом напялил на голову. и ходил по тарасофке, пока на него не обратил внимание goodwin_фксм. так и поженились.
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Semenycch
1784585780
Очередное московское ничтожество! Сначала все эти ничтожества смеялись над Соболевым, теперь, когда Соболев хорошо играет за Зенит стали оскорблять, а Соболев на это реагирует правильно, помогает размазывать Спартак на поле!
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anatolich72
1784586520
Он всегда на соболе
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Everest13
1784586892
Да по фи...на него, чё обиды на него валить, если на то пошло Джику профукал считай очень хороший матч, а Соболь пусть и дальше кривляется вроде взрослый человек, но видно по другому не получается
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"supermax"
1784590218
Кондом в кондоме получится
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boris63
1784594122
Дельфин в презервативе, прикольно
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алдан2014
1784599187
Молодец Морозов. Отбрил гов...ню..ка. Всё абсолютно по делу. И даже про класс нынешних защитников. Дельфин типичный провокатор,а по сути никто
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evgevg13
1784599915
Красиво сказал
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Kollljan
1784614114
Бывшему хряку досадно. Только в борьбе не мяч нашел руку, а рука нашла мяч. Движение руки навстречу мячу было. Судья разобрался грамотно. Давайте перевернем ситуацию. Представим себе, что так сыграл защитник Зенита в своей штрафной и судья не назначил пенальти в ворота Зенита. Что тогда говорили (нет - визжали) бы хряки?
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BarStep
1784615341
Вооще не понимаю, какую «выходку» сотворил дельфинарий?! Ну, показал на футболке свою фамилию и что?! Он что, подбежал к сектору хрюкатых и показал жест означающий что он на них положил? Нет Он выполнил свой этюд как показывал Роше в своем «знаменитом» дерби будучи одним из сви*ей? Опять нет! Тогда чего так все взбеленились до умопомрачения??! Дельфинка в этом матче паянькой просто был, даж не ожидал от него такого благосклонства Гы
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