«Пусть презерватив на голову наденет!»: экс-игрок «Спартака» – о выходке Соболева

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов высказался о выходке форварда «Зенита» Александра Соболева в суперкубковом матче.

Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.

К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.

К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

«Соболеву надо было показывать красную карточку за провокацию болельщиков. Он уже не раз это делал. Нельзя зрителей провоцировать. Соболев – вообще никто, очень слабый футболист. Его даже трогать не надо, он сам мяч отдаст. Просто защитник «Спартака» сыграл неграмотно. Но и пенальти не было. Для меня это нонсенс, потому что мяч нашел руку в борьбе. Был пенальти в эпизоде с Умяровым, но не с Джику.

Не надо создавать какой-то образ, надо в футбол играть. Берите пример с Месси. Соболев же всех провоцирует. В наше время я бы его просто съел на поле, даже не прикасаясь к нему, подбирал бы все мячи. У нас бы Соболев не играл в «Спартаке», а был в Первой лиге. Он никто!

Соболев так себя ведет, потому что не может достичь уровня, на котором хотел бы играть. Но этого уровня он не достигнет. Слабый футболист. У него только провокации. Вот эти очки для плавания он надевал. Пусть презерватив на голову наденет!» – сказал Морозов.