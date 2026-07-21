Батраков назвал город, в котором хотел бы пожить

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как посетил Париж со своей супругой Ириной Подшибякиной.

– Когда ты сделал предложение Ире?

– Полгода назад, во время второй поездки в Париж. В первый раз мы заезжали туда буквально на несколько дней, а потом решили, что хотим остаться подольше – познакомиться с архитектурой. Там я сделал предложение.

– С первого раза Париж не рассмотрели?

– Да, не было времени. Мы думали, что Барселона нам больше понравится, потому что о Париже не очень много лестных слов слышали. Но в целом город понравился даже больше, поэтому и решили вернуться.

– Что произвело особенное впечатление?

– Архитектура, история, просто красивый город с хорошей кухней. Хотели сходить в Лувр, но большая очередь нас отпугнула, решили в основном гулять по городу.

– В Париже с Сафоновым или Хвичей не встречались?

– С Хвичей, конечно, нет – мы вообще не знакомы. Возможно, он меня даже не знает. А с Матвеем мы не так тесно общаемся.

– Если не брать достопримечательности, какое впечатление произвел Париж?

– Он притягивает своей красотой, домами, улочками. Этот город – в нашем топе путешествий.

– Хотел бы там пожить?

– Наверное, да. Возможно, тогда Париж откроется для меня с другой стороны, может быть, в плане жизни там похуже будет. Одно дело приехать на несколько дней, погулять, а другое – жить. Но хотелось бы.