Батраков назвал город, в котором хотел бы пожить

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как посетил Париж со своей супругой Ириной Подшибякиной.
– Когда ты сделал предложение Ире?
– Полгода назад, во время второй поездки в Париж. В первый раз мы заезжали туда буквально на несколько дней, а потом решили, что хотим остаться подольше – познакомиться с архитектурой. Там я сделал предложение.
– С первого раза Париж не рассмотрели?
– Да, не было времени. Мы думали, что Барселона нам больше понравится, потому что о Париже не очень много лестных слов слышали. Но в целом город понравился даже больше, поэтому и решили вернуться.
– Что произвело особенное впечатление?
– Архитектура, история, просто красивый город с хорошей кухней. Хотели сходить в Лувр, но большая очередь нас отпугнула, решили в основном гулять по городу.
– В Париже с Сафоновым или Хвичей не встречались?
– С Хвичей, конечно, нет – мы вообще не знакомы. Возможно, он меня даже не знает. А с Матвеем мы не так тесно общаемся.
– Если не брать достопримечательности, какое впечатление произвел Париж?
– Он притягивает своей красотой, домами, улочками. Этот город – в нашем топе путешествий.
– Хотел бы там пожить?
– Наверное, да. Возможно, тогда Париж откроется для меня с другой стороны, может быть, в плане жизни там похуже будет. Одно дело приехать на несколько дней, погулять, а другое – жить. Но хотелось бы.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.