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  • Соболева вызвали в КДК после его поведения в матче со «Спартаком»

Соболева вызвали в КДК после его поведения в матче со «Спартаком»

Вчера, 20:29
14

В РФС сообщили, что КДК будет разбираться с инцидентами в суперкубковом матче «Зенит»«Спартак».

«23 июля 2026 года состоится заседание КДК РФС. На рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва), состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде.

На заседание вызваны представители ФК «Спартак» и представители ФК «Зенит», в том числе игрок Александр Соболев», – сообщили в РФС.

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (14)
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timon2401
1784568946
Там бы психиатрическую экспертизу провести...
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ПалкоВводецъ007
1784569219
Фан айди вычислили кто из свинарни бросал бутылки? Гыгыгы
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Айболид
1784569396
тушинские админресурс подключили и блат. хотя если эту гагару ластоногую приземлят дисквой, буду весьма им признателен.
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...уефан
1784571358
...чело железом жечи да розгами сечи!...
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ТяжелаяАртиллерия
1784571675
Агент Тюкавина в экстазе.
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R_a_i_n
1784576590
По сути должна быть дисква на 1 матч. Но... щас позвонют...
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vvv123
1784588966
КДК нужно заниматься своими обязанностями, а не сплетнями! Куча случаев с нанесением травм, липовыми пенальти или неназначением оных, подкупов судей и игроков соперников и т.д. А чем они занимаются? Ну показал игрок номер на футболке - Ой какой ужас!
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алдан2014
1784601166
Аяяй,и погрозят пальчиком скажут не делай так . И в носу не ковыряйся,и яйки не чеши в трансляции...
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subbotaspartak
1784613649
...сопровождая это выкриками и жестами органов движения... "Поотрубать нахрен эти органы движения" - "Любовь и голуби"... (Если угодно - бакланы...)
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