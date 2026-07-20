Соболева вызвали в КДК после его поведения в матче со «Спартаком»

В РФС сообщили, что КДК будет разбираться с инцидентами в суперкубковом матче «Зенит» – «Спартак».

«23 июля 2026 года состоится заседание КДК РФС. На рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва), состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде.

На заседание вызваны представители ФК «Спартак» и представители ФК «Зенит», в том числе игрок Александр Соболев», – сообщили в РФС.