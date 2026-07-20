Соболева вызвали в КДК после его поведения в матче со «Спартаком»

В РФС сообщили, что КДК будет разбираться с инцидентами в суперкубковом матче «Зенит» – «Спартак».
«23 июля 2026 года состоится заседание КДК РФС. На рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва), состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде.
На заседание вызваны представители ФК «Спартак» и представители ФК «Зенит», в том числе игрок Александр Соболев», – сообщили в РФС.
- Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
- К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
- К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.
Источник: «Чемпионат»