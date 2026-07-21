Символическая сборная ЧМ-2026

Статистическое приложение «Гол» составило символическую сборную завершившегося чемпионата мира-2026.
Вратарь: Диогу Кошта (Португалия, индекс ГОЛа – 7.5).
Защитники: Давинсон Санчес (Колумбия, 7.3), Пау Кубарси (Испания, 7.3), Дайот Упамекано (Франция, 7.3).
Полузащитники: Винисиус Жуниор (Бразилия, 7.9), Усман Дембеле (Франция, 7.6), Джуд Беллингем (Англия, 7.6), Майкл Олисе (Франция, 7.7).
Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия, 8.1), Килиан Мбаппе (Франция, 8.3), Лионель Месси (Аргентина, 8.3).
- На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играли 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
- Турнир стартовал 11 июня и продлился до 19 июля. Финал состоялся в Нью-Джерси на «Метлайф» – Испания победила Аргентину (1:0).
- Всего было сыграно 104 матча. Это рекорд.
Источник: Спортс