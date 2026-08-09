Подробности прощания с Месси-старшим

Церемония прощания с Хорхе Месси, отцом нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, пройдет в закрытом семейном формате.
Подробности сообщил аргентинский журналист Эдуардо Фейнманн в соцсети Х. По его словам, на траурном мероприятии будут присутствовать только члены семьи.
Футбольные функционеры не приедут в Росарио для участия в церемонии – такое решение принято из уважения к семье Месси.
«Всe пройдeт в закрытой, семейной обстановке, где главным будет уважение ко всей семье. Прощание будет только для родственников. Ни один функционер не поедет в Росарио», – написал источник.
- Ранее Лионель Месси прилетел в Росарио для участия в траурных мероприятиях.
- Хорхе Месси на протяжении многих лет выполнял роль агента своего сына и сопровождал его карьеру с самого начала – от выступлений за «Ньюэллс Олд Бойз» и «Барселону» до перехода в «Интер Майами».
- Лео – восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: «Бомбардир»