Подробности прощания с Месси-старшим

Церемония прощания с Хорхе Месси, отцом нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, пройдет в закрытом семейном формате.

Подробности сообщил аргентинский журналист Эдуардо Фейнманн в соцсети Х. По его словам, на траурном мероприятии будут присутствовать только члены семьи.

Футбольные функционеры не приедут в Росарио для участия в церемонии – такое решение принято из уважения к семье Месси.

«Всe пройдeт в закрытой, семейной обстановке, где главным будет уважение ко всей семье. Прощание будет только для родственников. Ни один функционер не поедет в Росарио», – написал источник.