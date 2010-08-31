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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Аргентина
Сборная Аргентины по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.afa.org.ar
Тренер:
Лионель Скалони
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Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
Вчера, 19:09
2
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
8 сентября
6
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Видео
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
Видео
Прощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы
23 августа
8
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
11 августа
14
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
Фото
Генич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Фото
Месси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира
30 июля
ФИФА начала масштабное разбирательство в отношении сборной Аргентины
29 июля
14
1
2
3
4
5
Главные новости
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
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«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
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«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
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Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
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Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 20:38
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