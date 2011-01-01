Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Польша
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|3.
|Мексика
|3
|1
|1
|1
|2:3
|-1
|4
|4.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|2.
|Польша
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3.
|Мексика
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|4.
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|2.
|Мексика
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|3.
|Саудовская Аравия
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|4.
|Польша
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1