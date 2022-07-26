Сборная ЮАР по футболу

- 26 июля 2022
- 18:59 В ЮАР уравняли зарплату игроков мужской и женской сборных
- 30 марта 2022
- 09:41 Мбаппе установил рекорд Франции, забив за сборную 2+ гола в 5 матчах подряд 1
- 00:09 Товарищеский матч. Франция разгромила ЮАР, у Мбаппе дубль и ассист
- 11 июля 2019
- 00:00 Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфинал
- 9 июля 2019
- 08:49 Салах – болельщикам после вылета с Кубка Африки: «Ожидали, что будем идти по пути до конца и завоюем титул»
- 7 июля 2019
- 07:46 Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку 4
- 6 июля 2019
- 23:54 Кубок Африки. Сборная ЮАР обыграла Египет в 1/8 финала
- 1 июля 2019
- 20:55 Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д'Ивуара вышли из группы
- 24 июня 2019
- 19:25 Кубок Африки. Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР 4
- 10 ноября 2017
- 21:57 Отбор на ЧМ-2018. Сенегал получил путевку в Россию
- 4 ноября 2017
- 17:11 Видео Болельщик «Кайзер Чифс» размялся вместе с футболистами, находясь на трибуне 5
- 7 октября 2017
- 18:15 Отбор на ЧМ-2018. Уганда и Гана голов не забили, ЮАР переиграла Буркина-Фасо
- 6 сентября 2017
- 22:34 Отборочный матч ЮАР – Сенегал будет переигран, ФИФА пожизненно дисквалифицировала судью 5
- 5 сентября 2017
- 21:59 Отбор на ЧМ-2018. Кабо-Верде в гостях переиграл ЮАР
- 1 сентября 2017
- 23:20 Отбор на ЧМ-2018. Дубль форварда «Тосно» Роши принес Кабо-Верде победу над ЮАР 2
- 29 июля 2017
- 19:25 Два человека погибли в результате давки на стадионе в Йоханнесбурге
- 20 марта 2017
- 23:52 Видео ФИФА пожизненно отстранила судью матча ЮАР – Сенегал 16
- 12 ноября 2016
- 17:59 Отбор на ЧМ-2018. ЮАР обыграл Сенегал, Уганда добыла победу над Конго
- 8 октября 2016
- 23:00 Отбор на ЧМ-2018. Кот-д’Ивуар обыграл Мали, ЮАР и Буркина-Фасо разошлись миром 1