Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Команды
ЮАР
Сборная ЮАР по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сайт:
http://www.safa.net/
Тренер:
Уго Броос
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Генич двумя словами отреагировал на самоубийство участника ЧМ-2026
11 июля
1
Названа причина смерти футболиста сборной ЮАР Адамса
11 июля
3
⚡️ Участник ЧМ-2026 умер в 25 лет
11 июля
6
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Тренер сборной Канады оценил выход команды в 1/8 финала ЧМ-2026
29 июня
Тренер ЮАР высказался о вылете с ЧМ-2026
29 июня
3
Автор победного гола сборной Канады поделился эмоциями от победы над ЮАР
29 июня
Дрейк выиграл больше 1 миллиона долларов благодаря победе Канады
29 июня
11
Видео
Обзор матча ЮАР – Канада голы и лучшие моменты (Видео)
29 июня
ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вышла в 1/8 финала
28 июня
11
Трансляция
ЮАР – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Где смотреть матч ЮАР – Канада: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
27 июня
ЮАР – Канада: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Стали известны еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026
26 июня
Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира
26 июня
3
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Определилась первая пара 1/16 финала, впервые один из хозяев ЧМ сыграет в другой стране
25 июня
2
Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных
25 июня
1
Видео
Обзор матча ЮАР – Южная Корея голы и лучшие моменты (Видео)
25 июня
ЧМ-2026. Мексика разгромила Чехию (3:0) и набрала 9 очков, ЮАР победила Южную Корею (1:0)
25 июня
3
Трансляция
ЮАР – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Где смотреть матч ЮАР – Южная Корея: во сколько прямая трансляция 25 июня 2026
24 июня
1
2
3
4
Главные новости
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
1
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
3
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
8
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
9
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+