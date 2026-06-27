Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 27 на 28 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится шестью матчами. Продолжается 3-й тур группового этапа.
Начнется программа дня одновременными матчами Панама – Англия и Хорватия – Гана. В этой группе еще никто не гарантировал себе выход в плей-офф.
Затем состоятся матчи группы К: Колумбия – Португалия и ДР Конго – Узбекистан. Все четыре команды имеют шансы на плей-офф.
В 5:00 по московскому времени будут сыграны встречи группы J: Алжир – Австрия и Иордания – Аргентина. Досрочно в плей-офф вышли только действующие чемпионы – аргентинцы.
Чемпионат мира, 3 тур
Швейцария - Канада - 2:1 (0:0)
Босния и Герцеговина - Катар - 3:1 (0:0)
Марокко - Гаити - 4:2 (0:0)
Шотландия - Бразилия - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Винисиус, 7; 0:2 - Винисиус, 45+3; 0:3 - М. Кунья, 60.
ЮАР - Южная Корея - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Т. Масеко, 63.
Чехия - Мексика - 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 - М. Чавес, 55; 0:2 - Х. Киньонес, 61; 0:3 - А. Фидальго, 90+4.
Кюрасао - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Пепе, 7; 0:2 - Н. Пепе, 64.
Эквадор - Германия - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - Л. Сане, 2; 1:1 - Н. Ангуло, 9; 2:1 - Г. Плата, 77.
Тунис - Нидерланды - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Э. Скири, 3 (в свои ворота); 0:2 - Б. Бробби, 7; 1:2 - Х. Мастури, 54; 1:3 - Я. Паул ван Хеке, 62.
Япония - Швеция - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Д. Маэда, 56; 1:1 - Э. Эланга, 62.
Парагвай - Австралия - 0:0 (0:0)
Турция - США - 3:2 (0:0)
Сенегал - Ирак - 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Диарра, 4; 2:0 - И. Сарр, 56; 3:0 - П. Гуйе, 59; 4:0 - П. Гуйе, 71; 5:0 - И. Ндиайе, 82.
Удаления: нет - Р. Сулака, 13.
Норвегия - Франция - 1:4 (1:3)
Голы: 0:1 - У. Дембеле, 7; 0:2 - У. Дембеле, 20; 1:2 - Т. Осгор, 21; 1:3 - У. Дембеле, 32; 1:4 - Д. Дуэ, 90+4.
Незабитые пенальти: Й. Ларсен, 50 - нет.
Уругвай - Испания - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - А. Баэна, 42.
Удаления: А. Каноббио, 90+4 - нет.
Кабо-Верде - Саудовская Аравия - 0:0 (0:0)
Новая Зеландия - Бельгия - 1:5 (0:1)
Голы: 0:1 - Л. Троссард, 28; 0:2 - Л. Троссард, 50; 0:3 - К. Де Брюйне, 66; 1:3 - Э. Джаст, 84; 1:4 - Р. Лукаку, 86; 1:5 - А. Салемакерс, 90+4.
Египет - Иран - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 - М. Сабер, 5; 1:1 - Р. Резаэян, 14.
Хорватия - Гана - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - П. Сучич, 31; 1:1 - Д. Люккассен, 73; 2:1 - Н. Влашич, 83.
Панама - Англия - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Д. Беллингем, 62; 0:2 - Г. Кейн, 67.
Колумбия - Португалия - 0:0 (0:0)
ДР Конго - Узбекистан - 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Шомуродов, 10; 1:1 - Й. Висса, 68 (с пенальти); 2:1 - Ф. Майеле, 78; 3:1 - Й. Висса, 90+1.
Алжир - Австрия - 3:3 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Арнаутович, 28; 1:1 - Р. Бельгали, 45; 1:2 - М. Забитцер, 55; 2:2 - Р. Марез, 60; 3:2 - Р. Марез, 90+3; 3:3 - С. Калайджич, 90+6.
Иордания - Аргентина - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Д. Ло Чельсо, 19; 0:2 - Л. Мартинес, 31; 1:2 - М. Аль-Тамари, 55; 1:3 - Л. Месси, 80.
Источник: «Бомбардир»