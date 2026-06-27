Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 27 на 28 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится шестью матчами. Продолжается 3-й тур группового этапа.

Начнется программа дня одновременными матчами Панама – Англия и Хорватия – Гана. В этой группе еще никто не гарантировал себе выход в плей-офф.

Затем состоятся матчи группы К: Колумбия – Португалия и ДР Конго – Узбекистан. Все четыре команды имеют шансы на плей-офф.

В 5:00 по московскому времени будут сыграны встречи группы J: Алжир – Австрия и Иордания – Аргентина. Досрочно в плей-офф вышли только действующие чемпионы – аргентинцы.