Аршавин вынес новый вердикт Роналду

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«У Возиньи обводок успешных больше, чем у Роналду. Это неудивительно, в принципе. Он мяча чаще касался. Ну, может быть, при прочих равных в сборной Португалии считали, что ему лучше не давать, потому что потом он не отдаст или потеряет. Но такое бывает не только с Роналду, со всеми игроками.

Для любого игрока, тем более такого большого, всегда трудно заканчивать. Всегда ты думаешь, что головой, условно, он все понимает и все видит, наверное, лучше даже, чем другие, но тело не то, движения не те», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

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