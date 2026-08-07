Семин заявил, что Даку поможет «Спартаку» стать чемпионом

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«Даку – игрок, который показал себя в РПЛ на самом высоком уровне. «Спартак» – молодцы, что взяли его. Им нужен человек, который должен забивать. Им нужен человек, который должен решать исход матчей.

Я думаю, что это совершенно правильное и хорошее решение. Явное усиление команды. Наконец-то у «Спартака» есть шанс, чтобы не только побороться, а выиграть чемпионат», – сказал Сeмин.