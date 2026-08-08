ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»

ЭСК РФС проанализировала один из моментов из матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2).

« Время по таймеру : 64 минута.

Суть обращения : проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата».

Решение : судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата».

Голосование : большинство голосов.

Мотивировка :

Эгаш Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Русланом Литвиновым в собственной штрафной площади.

Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым».