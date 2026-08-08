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  • ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»

ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»

8 августа, 18:09
24

ЭСК РФС проанализировала один из моментов из матча 2-го тура РПЛ «Ахмат»«Спартак» (1:2).

«Время по таймеру: 64 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата».

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата».

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка:

Эгаш Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Русланом Литвиновым в собственной штрафной площади.

Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым».

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Фролов Антон
Комментарии (24)
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Номэд
1786202019
ГаСпромовские покрывают гаСпромовских. зпрф!
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рылы
1786202272
"ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти" "судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата»" в общем, всё понятно. могли бы ещё написать, что вместо этого решили назначить пенальти в ворота ростова какого-нибудь. ведь пофиг же, что публиковать.
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RusPlan
1786202444
Крови небыло
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VVM1964
1786202593
Бесстыжесть решений ЭСК-🤡 давно известна !!!
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akku
1786203908
Шайка-Лейка одним словом, большинство видит пенальти, но Мажич и его Компания видят всё по своему. Вывод: нужны свои руководители в ЭСК, т.к. на зарплате сэкономим, а результат будет тот же.
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aaaaahhhh
1786205269
и сказать то не чего, ну не видят они, что же тут поделаешь?
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rash1959
1786205295
Эй , на бомбе, опять бухаем? вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти - судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата».
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Просто-333
1786207015
Ногу не оторвал -не пенальти...
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шахта Заполярная
1786208537
Ну ногу же Литвинову не оторвали, значит незначительная сила. Все на самом деле, не за ту команду играет Литвинов, не голубой.
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NewLife
1786211036
Показания динамометра в студию !
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