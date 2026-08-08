ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»

ЭСК РФС проанализировала один из моментов из матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2).
«Время по таймеру: 64 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата».
Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата».
Голосование: большинство голосов.
Мотивировка:
Эгаш Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Русланом Литвиновым в собственной штрафной площади.
Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым».
Источник: РФС