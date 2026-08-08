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  • Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»

Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»

8 августа, 16:08
22

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, как проходит его адаптация в московской команде. Вчера он провел первую тренировку с красно-белыми.

«Все отлично. Меня так тепло приняли. Игроки, персонал, все. Я рад. Нужно максимально настроиться на ближайший матч. На тренировке все было превосходно, профессионально. Сразу вижу уровень.

Надеюсь, быстро адаптируюсь, и мы вместе добьемся успехов. Конечно, вижу много высококлассных партнеров. Не хочу сказать, что в моей прежней команде таких не было. Но это действительно очень сильная команда», – сказал Даку.

  • Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
  • Форвард будет выступать под номером 19.
  • «Спартак» заплатил «Рубину» за футболиста 11 миллионов евро.

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Источник: страница «Спартака» в ВК
Россия. Премьер-лига Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (22)
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VVM1964
1786194610
В воскресенье ждем дебюта и надеюсь, что оправдаешь ожидания !!!
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рылы
1786195596
хряки такие: ааа, ви-вии-виии! зенит уводит лучших игроков чемпионата (заплатили отступные за глушенкова 6,7 ляма), хрю! также хряки: выкупают даку за отступные 11 лямов. не уводят лучших - это другое, да)
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ТяжелаяАртиллерия
1786195647
Комментарий скрыт модератором
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ТяжелаяАртиллерия
1786195803
Комментарий скрыт модератором
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k611
1786205593
Удачи!
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zigbert
1786205948
Для новичка команды всегда важно как встретит его новый коллектив.
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Oldtrafford83
1786251583
Жду дубль в ворота бычков!!!
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