Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, как проходит его адаптация в московской команде. Вчера он провел первую тренировку с красно-белыми.
«Все отлично. Меня так тепло приняли. Игроки, персонал, все. Я рад. Нужно максимально настроиться на ближайший матч. На тренировке все было превосходно, профессионально. Сразу вижу уровень.
Надеюсь, быстро адаптируюсь, и мы вместе добьемся успехов. Конечно, вижу много высококлассных партнеров. Не хочу сказать, что в моей прежней команде таких не было. Но это действительно очень сильная команда», – сказал Даку.
- Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
- Форвард будет выступать под номером 19.
- «Спартак» заплатил «Рубину» за футболиста 11 миллионов евро.
Источник: страница «Спартака» в ВК