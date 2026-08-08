Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, как проходит его адаптация в московской команде. Вчера он провел первую тренировку с красно-белыми.

«Все отлично. Меня так тепло приняли. Игроки, персонал, все. Я рад. Нужно максимально настроиться на ближайший матч. На тренировке все было превосходно, профессионально. Сразу вижу уровень.

Надеюсь, быстро адаптируюсь, и мы вместе добьемся успехов. Конечно, вижу много высококлассных партнеров. Не хочу сказать, что в моей прежней команде таких не было. Но это действительно очень сильная команда», – сказал Даку.