Россия может осенью сыграть со второй сборной мира

Стало известно о переговорах между Российским футбольным союзом и Ассоциацией футбола Аргентины.
Стороны обсуждают возможность проведения товарищеского матча между национальными сборными двух стран предстоящей осенью.
«Переговоры [о проведении матча Россия – Аргентина] ведутся. Но дата пока не определена.
Время и место будут зависеть от расписания [международных матчей]», – сообщил источник.
- Российская сборная отстранена от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда провела товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа, Мали, Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго.
- Аргентина занимает 2-е место в рейтинге ФИФА. Они дошли до финала ЧМ-2026, где уступили Испании (0:1).
Источник: ODDS