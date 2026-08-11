Россия может осенью сыграть со второй сборной мира

Стало известно о переговорах между Российским футбольным союзом и Ассоциацией футбола Аргентины.

Стороны обсуждают возможность проведения товарищеского матча между национальными сборными двух стран предстоящей осенью.

«Переговоры [о проведении матча Россия – Аргентина] ведутся. Но дата пока не определена.

Время и место будут зависеть от расписания [международных матчей]», – сообщил источник.