В Италии определились с новым главным тренером сборной

Президент Федерации итальянского футбола (FIGC) Джованни Малаго на собрании совета организации сообщил, что новым главным тренером сборной страны станет Роберто Манчини.
В ближайшее время также будет объявлено о назначении Клаудио Раньери на пост технического директора.
Ранее к назначению на должность главного тренера сборной Италии был близок Андреа Пирло. Вчера он сообщил, что не возглавит команду, несмотря на изначальные договоренности. Назначение осложнило сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией «Фонбет».
После этого стало известно, что свои посты покинут технический директор FIGC Паоло Мальдини и советник Леонардо.
Источник: страница Джанлуки Ди Марцио в соцсети X