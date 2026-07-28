В Италии определились с новым главным тренером сборной

Президент Федерации итальянского футбола (FIGC) Джованни Малаго на собрании совета организации сообщил, что новым главным тренером сборной страны станет Роберто Манчини.

В ближайшее время также будет объявлено о назначении Клаудио Раньери на пост технического директора.

Ранее к назначению на должность главного тренера сборной Италии был близок Андреа Пирло. Вчера он сообщил, что не возглавит команду, несмотря на изначальные договоренности. Назначение осложнило сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией «Фонбет».

После этого стало известно, что свои посты покинут технический директор FIGC Паоло Мальдини и советник Леонардо.