Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об отмене решения о назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии.
Сообщалось, что на ситуацию с итальянским специалистом повлияло его сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet.
– Я сказал вчера: «Зачем вы [букмекеры] подписываете контракт с Пирло, когда вы можете такой же контракт подписать с Мостовым и не прогадаете?» В принципе, Мостовой – сопоставимая фигура с Пирло, вы чего? А для кого-то, по крайней мере для России, – точно.
– Мы Пирло можем увидеть в РПЛ или у нас достаточно своих бывших футболистов без работы?
– Почему у нас не могут пригодиться те, кто отдал футболу жизнь? Такие как Мостовой, Канчельскис и остальные люди, которые всю жизнь посвятили футболу. Ну почему в других странах такие, как Пирло, пригождаются? Во всех европейских странах они везде пригождаются.
- 47-летний Пирло работает в клубе «Юнайтед» из ОАЭ с июля прошлого года. Одним из совладельцев команды из Дубаи считается российский бизнесмен Сергей Ломакин.
- Ранее Пирло возглавлял «Ювентус», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдорию».
- Во время игровой карьеры он победил вместе со сборной Италии на ЧМ-2006.
- В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, которая позволяет работать помощником главного тренера в РПЛ.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
- В 2024 году он проходил стажировку в «Динамо».