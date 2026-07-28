Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об отмене решения о назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии.

Сообщалось, что на ситуацию с итальянским специалистом повлияло его сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet.

– Я сказал вчера: «Зачем вы [букмекеры] подписываете контракт с Пирло, когда вы можете такой же контракт подписать с Мостовым и не прогадаете?» В принципе, Мостовой – сопоставимая фигура с Пирло, вы чего? А для кого-то, по крайней мере для России, – точно.

– Мы Пирло можем увидеть в РПЛ или у нас достаточно своих бывших футболистов без работы?

– Почему у нас не могут пригодиться те, кто отдал футболу жизнь? Такие как Мостовой, Канчельскис и остальные люди, которые всю жизнь посвятили футболу. Ну почему в других странах такие, как Пирло, пригождаются? Во всех европейских странах они везде пригождаются.