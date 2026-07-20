Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила, что не продлит контракт с главным тренером национальной команды Руди Гарсией.

Соглашение действует до 31 июля.

«После обсуждения с RBFA мы решили не продлевать тот замечательный путь, который мы проделали в последние 18 месяцев. Я оставляю Бельгию в Лиге А Лиги наций УЕФА и в восьмерке сильнейших команд мира.

Я хотел бы поблагодарить выдающийся коллектив игроков, спортивного директора Венсана Маннарта и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего чемпионата мира. Я желаю Бельгии всяческих успехов в продолжении смены поколений, которую я с гордостью помогал инициировать», – сказал 62-летний Гарсия.

Француз возглавлял команду с января 2025 года, сменив Доменико Тедеско.

На ЧМ-2026 сборная Бельгии под его руководством дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).

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