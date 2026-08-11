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  • Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

11 августа, 00:52
8

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о результате матча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

  • Красно-белые дома уступили со счетом 1:2.
  • Спартаковцы впервые потеряли очки в новом сезоне.
  • Краснодарцы идут в чемпионате со 100%-ным результатом.

«Краснодар» показал, что действительно борется за чемпионство. «Спартак» не впечатлил.

Видно, что «Краснодар» нацелен на победу в чемпионате. Каждый год говорят, что и «Спартак» будет бороться за чемпионство, но пока об этом сложно сказать.

Они усиливаются, купили Даку, но принципиальные матчи надо выигрывать. Когда команда выигрывает принципиальные матчи, это говорит о том, что она нацелена на чемпионство.

Какие сравнения со «Спартаком» Романцева? О чем вы говорите? Как можно сравнивать с той легендарной командой? Были достижения, качество игры и все остальное.

Даже смысла сравнивать нет. Сейчас совсем другая команда. Тот «Спартак» всегда боролся за чемпионство. Не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене. Здесь нечего сравнивать», – заявил Газзаев.

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Источник: «Талант и успех»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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1786399647
Где-то так.
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RUSARM
1786403262
Ну так то,Газаев прав..... Спорить бессмысленно!!!
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ТяжелаяАртиллерия
1786419818
Комментарий скрыт модератором
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Константин-Шапкин-google
1786425408
Очень многие приложили усилие к развалу ТОГО Спартака! Поэтому всё строится практически заново. Придут те, кто играл за Спартак и становился чемпионами. История повторится. Вперёд Спартак!
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