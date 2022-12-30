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Валерий Газзаев
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20:00
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19:42
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Валерий Газзаев
Тренер
Имя
Валерий
Отчество
Георгиевич
Фамилия
Газзаев
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 августа 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Украины 2009
Товарищеские матчи 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Кубок 2005/2006
Суперкубок УЕФА 2005
Россия. Премьер-лига 2003
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Волгарь
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
24.08.2014
Волгарь
2 : 1
Оренбург
27 февраля
17:47
«У него не было слабых мест». Газзаев отреагировал на решение Жо завершить карьеру
3
24 февраля
22:03
Газзаев назвал сильнейших игроков РПЛ
4
12:45
Газзаев прокомментировал дебют Дзюбы за «Локомотив»
11:52
Газзаев раскритиковал игроков «Локомотива» за слова после поражения от «Спартака»
8
11:27
Газзаев считает, что ЦСКА может закончить сезон РПЛ выше «Спартака»
1
23 февраля
22:22
Газзаев: «Я категорически против приглашения иностранных тренеров в РПЛ»
2
22 февраля
15:17
Газзаев призвал перенести матч «Локомотив» – «Спартак»
5
14:54
Газзаев отреагировал на призыв Путина к бизнесу о помощи российскому спорту
3
15 февраля
00:23
Акинфеев назвал самого важного тренера в своей карьере
13 февраля
13:07
Газзаев прокомментировал завершение карьеры Жиркова
8 февраля
18:22
Газзаев прокомментировал переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
19
7 февраля
17:33
Газзаев назвал унизительными условия возможного допуска россиян к Олимпийским Играм
1
10:12
Канчельскис: «Любой тренер в ЦСКА смог бы достичь успеха, как Слуцкий. Все держалось на багаже Газзаева»
6
21 января
17:58
Семин назвал топ-3 тренеров в истории чемпионата России
14
4 января
22:58
«Первый раз слышу такое имя». Газзаев – о новом тренере «Краснодара»
30 декабря 2022
11:59
Газзаев прокомментировал смерть Пеле
26 декабря 2022
10:28
Газзаев прокомментировал подход Федуна к выбору тренеров для «Спартака»
4
08:16
Газзаев не получал предложений с 2013 года. Последнее было от «Динамо»
2
00:26
Газзаев объяснил, почему больше не хочет работать тренером
3
22 декабря 2022
18:27
Газзаев назвал игрока «Спартака» лучшим футболистом года в России
3
17 декабря 2022
14:04
Газзаев оценил шансы Хорватии и Марокко в матче за 3-е место на ЧМ-2022
12 декабря 2022
01:12
Газзаев объяснил феномен сборной Марокко
2
10 декабря 2022
23:23
Газзаев: «Думаю, Роналду закончил карьеру в сборной Португалии»
3
22:13
Газзаев назвал виновного в поражении Португалии от Марокко
2
16:55
Газзаев прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2022
15:41
Газзаев оценил шансы Англии и Франции пройти в полуфинал ЧМ-2022
1
9 декабря 2022
19:19
«Слова Венгера абсурдные». Газзаев – о предложении проводить ЧМ в Африке зимой
11:48
Газзаев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022
1
7 декабря 2022
21:06
«Настоящий спектакль». Газзаев назвал лучший матч 1/8 финала ЧМ-2022
12:21
Газзаев: «Испания наступила на те же грабли, что и на ЧМ-2018»
2
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05.11.2018 12:40
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
46
07.06.2018 15:02
За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз
Свежайшие слова – из прямой линии Путина.
31
25.12.2017 08:30
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
12
20.03.2017 21:00
ФИФА запросила допинг-пробы игроков сборной России. Венгер не покинет «Арсенал». Дайджест событий дня
«Локомотив» получил деньги от «Зенита». Дзюба покинул сборную России. Газзаев подверг критике судейство в РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
23.12.2016 22:45
«Зенит» ждет украинца из «Динамо». «Спартак» нацелился на защитника «Ювентуса». Дайджест событий дня
«Милан» выиграл Суперкубок Италии. Объявлена дата первого матча на новой арене «Зенита». Витсель не хочет покидать Санкт-Петербург. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
5
01.12.2016 23:15
«Реал» надолго потерял Бэйла. «Спартак» крупно проиграл в Самаре. Дайджест событий дня
В ЮАР вратарь забил супергол. Роналдиньо может возобновить карьеру ради «Шапекоэнсе». «Милан» рискует остаться без зимних трансферов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
11.11.2016 16:15
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
4
06.10.2016 21:00
Аршавин поработал парикмахером у журналиста. Валентин Иванов ушел из РФС. Дайджест событий дня
«Боруссия» разрешила Обамеянгу перейти в «Реал». «Челси» может купить Бонуччи. Кирьяков возглавил «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
21.09.2016 21:12
Газзаев не сомневается в своей победе на выборах. УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы. Дайджест событий дня
«Барселона» собирается приобрести Дарио Срна. Валерий Газзаев не сомневается в том, что станет президентом РФС. Дмитрий Селюк теперь воюет с Пепом Гвардиолой. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
15.09.2016 22:45
«Зенит» вырвал победу в игре с «Маккаби». Финал ЛЧ-2018 пройдет в Киеве. Дайджест событий дня
Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Суперкубок УЕФА-2018 разыграют в Эстонии. «Атлетико» и Симеоне сократили срок контракта. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
12.09.2016 16:00
Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ
Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.
9
08.09.2016 13:00
Путь длиной в Милю. Самый безбашенный украинский игрок будет жечь в ФНЛ
В последний день трансферного окна «Тосно» рискнул и подписал Артема Милевского. «Бомбардир» рассказывает о карьере скандального форварда, который очень хочет взорвать еще и РФПЛ.
16
23.08.2016 17:00
«Пацанам с нашего района было зарезервировано место за колючей проволокой». Отрывок из книги Газзаева о своей карьере
Именитый тренер Валерий Газзаев хочет стать еще и президентом РФС, выборы которого состоятся 24 сентября. «Бомбардир» публикует отрывок из автобиографической книги Газзаева «Путь воина», где обладатель Кубка УЕФА рассказывает о своем тернистом пути к успеху.
7
12.08.2016 22:00
«Зенит» и «Ростов» забили 5 голов на двоих. Газзаев пообещал отменить лимит. Дайджест событий дня
Погба получил дисквалификацию на первый тур АПЛ. В «Спартак» помимо Бердыева перейдет Сарсания. «Реал» продаст Хамеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22
02.08.2016 21:30
Смолова ждут в «Лацио». «Наполи» нашел замену Игуаину. Дайджест событий дня
Погба близок к уходу из «Ювентуса», но не в «МЮ». «Манчестер Сити» подписал Сане. Газзаев может сменить Мутко на посту президента РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
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07.06.2019 18:10
Валерий Газзаев и безумные идеи. 18 команд в РПЛ.
Знаменитый тренер о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов. Валерий Газзаев: «Я за расширение РПЛ. Но надо повысить стоимость телеправ в 40 раз и отменить лимит»
15.03.2017 20:51
Русские клубы в Европе по мнению Газзаева
Валерий Газзаев назвал 4 клуба из России, способных выступать в еврокубках. В моём блоге я комментирую данное заявление.
08.12.2016 16:00
КВН, ЧГК и другие клубы для Слуцкого
Леонид Слуцкий и ЦСКА решили расстаться. Поездка со сборной во Францию подпортила имидж Леонида Викторовича как тренера, но клубов, в которых его встретят с распростертыми объятьями, хватает.
6
26.06.2016 17:15
Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров
Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.
24
25.06.2016 15:00
В бой идут одни старики. Русский футбол спасет лишь дуэт Семин-Газзаев
За два года до домашнего чемпионата мира мы все вдруг всполошились, начали кричать, что все пропало и искать, кто бы нас героически спас. Блог «Подземка качества» знает две прекрасные кандидатуры на роли спасателей.
6
23.04.2016 13:26
Здрасте
Мы начинаем КВН.
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