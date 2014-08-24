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Валерий Газзаев
Статистика
Валерий Газзаев - статистика
Россия
7 августа 1954 (72)
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Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
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Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
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Россия. Премьер-лига 2003
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
И
В
П
Н
Волгарь
1
1
0
0
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волгарь
2 : 1
24.08.2014
Оренбург
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