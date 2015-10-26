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Валерий Газзаев
Новости
Валерий Газзаев - новости
Россия
7 августа 1954 (72)
Тренер
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Новости
Публикации
Газзаев прокомментировал еврофеерию Батракова
Вчера, 18:59
Газзаев ответил, вылетит ли «Локомотив» в ФНЛ
Вчера, 16:34
1
Газзаев оценил способность ЦСКА победить в РПЛ
30 октября
1
Газзаев ответил, получит ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
26 октября
Газзаев: «В первом тайме ЦСКА был на голову выше «Спартака»
26 октября
15
Газзаев назвал ошибочное решение Карседо в матче с ЦСКА
25 октября
18
Газзаев выделил россиянина из ЦСКА: «Серьезный европейский уровень»
25 октября
2
Реакция Газзаева на поражение «Динамо» от «Акрона»
25 октября
2
Вагнер Лав рассказал о ссоре с Газзаевым: «Так со мной не надо разговаривать»
22 октября
3
Уваров – о подколах Газзаевым Бубнова: «Дурак, ты когда уже начнешь трахаться?»
16 октября
8
Газзаев сказал, как гол «Барселоне» повлияет на европейскую карьеру Батракова
14 октября
2
Газзаев объяснил, почему не сбривает усы
26 сентября
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
26 сентября
2
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
25 сентября
3
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
22 сентября
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
22 сентября
3
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
15 сентября
8
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
14 сентября
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
11 сентября
6
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
9 сентября
3
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
7 сентября
6
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
7 сентября
6
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
5 сентября
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
28 августа
12
Газзаев одним словом описал победу ЦСКА над «Локомотивом»
23 августа
3
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
12 августа
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
11 августа
8
Газзаев определил, кто будет первым номером ЦСКА после трансфера Бориско
30 июля
2
Игдисамов повторил достижение Газзаева
24 июля
Газзаев описал Месси одним словом
12 июля
1
1
2
3
4
5
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