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Валерий Газзаев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Валерий Газзаев - новости
Тренер
Имя
Валерий
Отчество
Георгиевич
Фамилия
Газзаев
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 августа 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
8 апреля
17:09
Газзаев трогательно поздравил Акинфеева с днем рождения
1 апреля
14:23
Газзаев обвинил Слуцкого в испорченной репутации российских тренеров в Европе
1
11:50
Газзаев назвал лучших молодых тренеров России
2
00:36
Газзаев раскрыл ритуал, который помог ЦСКА выиграть Кубок УЕФА
10
31 марта
23:11
Газзаев со ссылкой на Путина назвал главную проблему российского футбола
23
18:50
«Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»: Газзаев – о правлении Путина
41
14:55
Газзаев призвал жестко противостоять трансгендерам и пропаганде ЛГБТ
13
13:00
Газзаев назвал самый обидный срыв трансфера в ЦСКА: «Через два дня игрока забрал «Реал»
9
12:45
Акинфеев мог перейти в топ-клуб АПЛ: Газзаев рассказал, почему он отклонил предложение
2
11:47
Газзаев назвал величайшую политическую катастрофу XX века
8
11:13
Газзаев – о Путине: «Сильный, волевой, и ответственный лидер – такой человек и нужен России»
6
26 марта
11:15
Карвальо: «Нам не хватает усача Газзаева»
25 марта
16:31
Видео
Газзаев вручил Карвальо памятную футболку ЦСКА
1
24 марта
15:38
Газзаев прокомментировал ничью сборной России с Ираном
21 марта
21:02
Газзаев объяснил, почему категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень»
4
20 марта
00:01
Газзаев выделил одного игрока «Зенита» в матче с ЦСКА
5
14 марта
17:40
Газзаев: «Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным»
4
27 февраля
17:47
«У него не было слабых мест». Газзаев отреагировал на решение Жо завершить карьеру
3
24 февраля
22:03
Газзаев назвал сильнейших игроков РПЛ
4
12:45
Газзаев прокомментировал дебют Дзюбы за «Локомотив»
11:52
Газзаев раскритиковал игроков «Локомотива» за слова после поражения от «Спартака»
8
11:27
Газзаев считает, что ЦСКА может закончить сезон РПЛ выше «Спартака»
1
23 февраля
22:22
Газзаев: «Я категорически против приглашения иностранных тренеров в РПЛ»
2
22 февраля
15:17
Газзаев призвал перенести матч «Локомотив» – «Спартак»
5
14:54
Газзаев отреагировал на призыв Путина к бизнесу о помощи российскому спорту
3
15 февраля
00:23
Акинфеев назвал самого важного тренера в своей карьере
13 февраля
13:07
Газзаев прокомментировал завершение карьеры Жиркова
8 февраля
18:22
Газзаев прокомментировал переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
19
7 февраля
17:33
Газзаев назвал унизительными условия возможного допуска россиян к Олимпийским Играм
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