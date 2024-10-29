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Валерий Газзаев
Материалы
Валерий Газзаев - материалы
Россия
7 августа 1954 (72)
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Публикации
ТОП-10 лучших бомбардиров «Динамо» в истории
Кто был лучшим бомбардиром в истории Московского «Динамо»: от Савдунина до Соловьева
29.10.2024 14:32
Он оформил хет-трик на «Парк де Пренс», а спустя два месяца переехал в Париж – помните россиянина, разрывавшего «ПСЖ»?
Перед переходом в «Пари Сен-Жермен» едва не завершил карьеру.
18.02.2024 21:30
4
Путь главного волшебника РПЛ нулевых: вывел ЦСКА на новый уровень, выиграл два чемпионства, но потолстел и потух
Карвальо хотели «Интер» и «Манчестер Сити», но Гинер отклонил все предложения.
20.07.2023 13:00
Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
Его хотели «Интер» и «Манчестер Сити», но Гинер отклонил все предложения.
12.07.2023 13:12
7
Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина
Праздник с салютом и растяжками.
15.05.2023 10:33
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
05.11.2018 12:40
46
За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз
Свежайшие слова – из прямой линии Путина.
07.06.2018 15:02
29
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
25.12.2017 08:30
12
ФИФА запросила допинг-пробы игроков сборной России. Венгер не покинет «Арсенал». Дайджест событий дня
«Локомотив» получил деньги от «Зенита». Дзюба покинул сборную России. Газзаев подверг критике судейство в РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
20.03.2017 21:00
6
«Зенит» ждет украинца из «Динамо». «Спартак» нацелился на защитника «Ювентуса». Дайджест событий дня
«Милан» выиграл Суперкубок Италии. Объявлена дата первого матча на новой арене «Зенита». Витсель не хочет покидать Санкт-Петербург. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
23.12.2016 22:45
5
«Реал» надолго потерял Бэйла. «Спартак» крупно проиграл в Самаре. Дайджест событий дня
В ЮАР вратарь забил супергол. Роналдиньо может возобновить карьеру ради «Шапекоэнсе». «Милан» рискует остаться без зимних трансферов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
01.12.2016 23:15
6
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
11.11.2016 16:15
4
Аршавин поработал парикмахером у журналиста. Валентин Иванов ушел из РФС. Дайджест событий дня
«Боруссия» разрешила Обамеянгу перейти в «Реал». «Челси» может купить Бонуччи. Кирьяков возглавил «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.10.2016 21:00
5
Газзаев не сомневается в своей победе на выборах. УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы. Дайджест событий дня
«Барселона» собирается приобрести Дарио Срна. Валерий Газзаев не сомневается в том, что станет президентом РФС. Дмитрий Селюк теперь воюет с Пепом Гвардиолой. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.09.2016 21:12
13
«Зенит» вырвал победу в игре с «Маккаби». Финал ЛЧ-2018 пройдет в Киеве. Дайджест событий дня
Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Суперкубок УЕФА-2018 разыграют в Эстонии. «Атлетико» и Симеоне сократили срок контракта. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.09.2016 22:45
6
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Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
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Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
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Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
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Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
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