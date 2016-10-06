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  • Аршавин поработал парикмахером у журналиста. Валентин Иванов ушел из РФС. Дайджест событий дня

Аршавин поработал парикмахером у журналиста. Валентин Иванов ушел из РФС. Дайджест событий дня

Тульский «Арсенал» назначил нового тренера

После отставки Сергея Павлова с поста главного тренера тульского «Арсенала» и смены руководства клуба еще вчера ходили слухи о назначении Сергея Кирьякова, а сегодня информация подтвердилась на официальном сайте. Любопытно, что первый матч во главе «Арсенала» Кирьякову предстоит провести против назначенного сегодня главным тренером «Краснодара» Игоря Шалимова, с которым они не раз играли вместе в сборной России. Сам Кирьяков входил в тренерский штаб юношеской и молодежной национальных сборных нашей страны.

Бонуччи может стать самым дорогим защитником мира

Лондонский «Челси» надеется на покупку защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и готов потратить аж 50 миллионов фунтов. В этом случае Бонуччи станет самым дорогим защитником в мире. В трансфере итальянца, прежде всего, заинтересован тренер английского клуба Антонио Конте, который работал с футболистом в «Бари» и «Ювентусе».

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Обамеянг перейдет в «Реал» в следующем сезоне

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг сменит команду по окончании сезона – он будет выступать за «Реал» с лета 2017 года. Футболисту удалось договориться с руководством клуба, и оно не станет препятствовать трансферу габонца. Впрочем, если ФИФА не снимет с испанцев запрет на трансферы, то Обамеянгу удастся заявиться за «Реал» только лишь в январе 2018 года.

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Аршавин побрил налысо журналиста

Пари есть пари. Блогер Петр Воликов пообещал побриться наголо, если полузащитнику «Кайрата» Андрею Аршавину удастся забить восемь голов за клуб в нынешнем сезоне.

На данный момент у Аршавина – как раз восемь мячей в 25 матчах, и футболист не упустил возможности лично привести «приговор» в исполнение. Весь процесс проходил в одном из торговых центров Алама-Аты и транслировался в интернете.

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Иванов больше не руководит Департаментом судейства

Российский футбольный союз подтвердил уход Валентина Иванова с поста руководителя Департамента судейства и инспектирования. Заявление об уходе было удовлетворено РФС. «Российский футбольный союз благодарит Валентина Валентиновича Иванова за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов!» – говорится в заявлении на сайте организации.

Газзаев – в Госдуме

Проиграв выборы главы РФС, Валерий Газзаев занял другую важную должность – он выбран заместителем главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Информацией поделился глава организации Михаил Дегтярев: «В комитет пока входят 15 депутатов. Первым заместителем главы комитета Дума утвердила Вячеслава Фетисова, заместителями – Валерия Газзаева и Сергея Кривоносова».

Акинфеев избежал серьезной травмы, Помазун – нет

Вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун воспользовались паузой на матчи сборных, чтобы пройти медицинское обследование в Германии. Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре, при этом капитан армейского клуба на следующей неделе сможет приступить к тренировкам. Хуже дела обстоят у Помазуна, получившего повреждение задней крестообразной связки левого колена. После операции он будет вынужден восстанавливаться в течение трех месяцев.

«Зенит» серьезно усилится зимой

Во время следующего трансферного окна «Зенит» намерен приобрести игроков на три позиции – клуб подыскивает опытного вратаря и центрального защитника, а также нападающего. Определенных кандидатур пока нет, однако известно, что новым голкипером «Зенита» будет россиянин. Кроме того, питерцы возобновят переговоры с хавбеком из Латинской Америки, имя которого пока не сообщается.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Арсенал Челси Ювентус Боруссия Д Реал Кайрат ЦСКА Зенит Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Обамеянг Пьер-Эмерик Бонуччи Леонардо Помазун Илья Газзаев Валерий Павлов Сергей Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
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Kuborg_Ua
1475786760
О уже подрабатывает!
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mihail1980
1475787678
карьера футболиста закончилась
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XaXatyn
1475793915
Да Зениту нужно усиление , без Халка это совсем другая команда !
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lihindic
1475812616
да
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