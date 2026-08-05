Андраде сравнил Семака и Талалаева

Защитник «Зенита» Кевин Андраде сравнил главного тренера Сергея Семака с Андреем Талалаевым из «Балтики».

Андраде пришел летом из «Балтики».

Семак привел «Зенит» к семи чемпионствам.

Талалаев в «Балтике» с 2024 года.

– Андрей Талалаев и Сергей Семак – это два очень хороших тренера, но у каждого свой стиль. У Андрея Викторовича очень высокая интенсивность и большое внимание к дисциплине. У Сергея Богдановича тоже очень высокие требования, но много внимания уделяется взаимодействию команды, позиционной игре и работе с мячом. Мне нравятся оба подхода.

– Все ли требования нового тренерского штаба вам были понятны сразу, или к чему-то пришлось привыкать?

– Конечно, на адаптацию всегда нужно время. Каждый тренер видит футбол по-своему. Но благодаря партнерам и тренерскому штабу, этот процесс проходит спокойно. Каждый день я лучше понимаю требования и стараюсь выполнять их максимально качественно.