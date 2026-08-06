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  • Даку: «Сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак», сразу понял масштаб этого клуба»

Даку: «Сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак», сразу понял масштаб этого клуба»

6 августа, 18:39
44

Нападающий Мирлинд Даку, перешедший из «Рубина» в «Спартак», рассказал, что у него были предложения и от других клубов.

– Что значит для тебя этот трансфер?

– Спасибо за теплый прием от каждого в клубе. Для меня это большой шаг в карьере. Начался мой четвертый сезон в России. И я хорошо знаю, что такое «Спартак». Это большой шаг.

– Как прошли переговоры?

– Принять решение было легко. В самом первом матче против «Спартака» за «Рубин» на меня произвело большое впечатление то, как люди поддерживают команду. И я сразу понял масштаб этого клуба. Поэтому решение далось быстро.

– Что сказали тебе Франсис Кахигао и Хуан Карлос Карседо?

– Они показали заинтересованность во мне. Мне этого было достаточно, чтобы согласиться играть за такой большой клуб. Всем в моем окружении, включая агента, я сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак». Хотя у меня были другие предложения. Но я выбрал «Спартак» – самый большой клуб в России.

  • 28-летний албанец подписал контракт с красно-белыми на 3 года.
  • Сообщалось, что сумма трансфера составляет 11 миллионов евро.
  • В этом сезоне Даку провел за «Рубин» 2 матча, забил 2 гола.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Даку Мирлинд
Комментарии (44)
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oyabun
1786032916
Осталось добавить традиционное "с детства мечтал играть за Спартак!". Шутка.😀
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FWSPM
1786033686
Поверим на слово и забудем что тебя завернули в газовике позорном в прошлом году))
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Цугундeр
1786034100
"И я сразу понял масштаб этого клуба.(3,5 млн.!!)) Поэтому решение далось быстро." И шёпотом добавил- "а жмоты зенитовские 2,2 давали..")
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ТяжелаяАртиллерия
1786036129
Комментарий скрыт модератором
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Гавроша Девятый
1786036691
Одинаковы уровню клубишков!
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рылы
1786037576
а в питер на медосмотр прилетал двойник даку, ага) начинает карьеру в тарасятнике с п*здежа)
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А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1786038253
Секта уже мантры в уши ему вложила.
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Триумфальный
1786040525
Да уж, ещё не накосячил, а уже нализывает, странный персонаж
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Hector вернулся
1786183316
Удачи, много голов и трофеев в Спартаке!
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ПалкоВводецъ007
1786269463
Футбол на баблище и позор променял. Гыгыгы
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