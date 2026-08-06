Даку: «Сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак», сразу понял масштаб этого клуба»

Нападающий Мирлинд Даку, перешедший из «Рубина» в «Спартак», рассказал, что у него были предложения и от других клубов.
– Что значит для тебя этот трансфер?
– Спасибо за теплый прием от каждого в клубе. Для меня это большой шаг в карьере. Начался мой четвертый сезон в России. И я хорошо знаю, что такое «Спартак». Это большой шаг.
– Как прошли переговоры?
– Принять решение было легко. В самом первом матче против «Спартака» за «Рубин» на меня произвело большое впечатление то, как люди поддерживают команду. И я сразу понял масштаб этого клуба. Поэтому решение далось быстро.
– Что сказали тебе Франсис Кахигао и Хуан Карлос Карседо?
– Они показали заинтересованность во мне. Мне этого было достаточно, чтобы согласиться играть за такой большой клуб. Всем в моем окружении, включая агента, я сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак». Хотя у меня были другие предложения. Но я выбрал «Спартак» – самый большой клуб в России.
- 28-летний албанец подписал контракт с красно-белыми на 3 года.
- Сообщалось, что сумма трансфера составляет 11 миллионов евро.
- В этом сезоне Даку провел за «Рубин» 2 матча, забил 2 гола.