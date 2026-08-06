Даку: «Сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак», сразу понял масштаб этого клуба»

Нападающий Мирлинд Даку, перешедший из «Рубина» в «Спартак», рассказал, что у него были предложения и от других клубов.

– Что значит для тебя этот трансфер?

– Спасибо за теплый прием от каждого в клубе. Для меня это большой шаг в карьере. Начался мой четвертый сезон в России. И я хорошо знаю, что такое «Спартак». Это большой шаг.

– Как прошли переговоры?

– Принять решение было легко. В самом первом матче против «Спартака» за «Рубин» на меня произвело большое впечатление то, как люди поддерживают команду. И я сразу понял масштаб этого клуба. Поэтому решение далось быстро.

– Что сказали тебе Франсис Кахигао и Хуан Карлос Карседо?

– Они показали заинтересованность во мне. Мне этого было достаточно, чтобы согласиться играть за такой большой клуб. Всем в моем окружении, включая агента, я сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак». Хотя у меня были другие предложения. Но я выбрал «Спартак» – самый большой клуб в России.