Новая информация по возможному переходу Батракова в «Галатасарай»

Журналист Андрей Панков рассказал о текущей ситуации с возможным переходом полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»

«На деле никаких продвижений нет. После запроса (писал Карп [журналист Иван Карпов]) от «Галатасарая» в «Локомотив» о возможной продаже без конкретных цифр, на который в московском клубе дали расплывчато-отрицательный ответ, никаких подвижек по переходу Батракова в «Галатасарай» нет.

Есть только обещания от турков вернуться с предложением, но они не знают, сколько предложить. Думаю, что Борис Ротенберг ниже 30 миллионов евро разговор начинать не будет, ведь отступных для Турции нет.

Могу только добавить, что самому Лeше интересен вариант с «Галатасараем», но никакого согласованного контракта, как и предложения, нет. Типичная Турция. Пока ситуация в тупике, в который она зашла с самого начала», – написал источник.

Сообщалось, что «Галатасарай» готов потратить на переход футболиста примерно 27,5 миллиона евро.