Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после матча с «Локомотивом» (1:1, 5:4 по пенальти) в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался о будущем хавбека красно-зеленых Алексея Батракова.
– Батракову надо переходить в «Галатасарай»?
– В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да.
– Винисиус в «Арсенал» – тебе как?
– Прикольно.
– Он бы подошел им?
– Любой команде подошел бы.
– Как тебе Бориско?
– Хороший вратарь. Уверенный, спокойный.
– Почему не пошел фотографироваться с «Локомотивом»?
– Меня весь матч болельщик чехвостили, а я пойду, встану к ним спиной и буду фотографироваться. Не очень красиво по отношению к болельщикам ЦСКА.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года.
- Сообщалось, что «Галатасарай» готов заплатить за Батракова 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»