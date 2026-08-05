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Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»

Вчера, 10:17
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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после матча с «Локомотивом» (1:1, 5:4 по пенальти) в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался о будущем хавбека красно-зеленых Алексея Батракова.

– Батракову надо переходить в «Галатасарай»?

– В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да.

– Винисиус в «Арсенал» – тебе как?

– Прикольно.

– Он бы подошел им?

– Любой команде подошел бы.

– Как тебе Бориско?

– Хороший вратарь. Уверенный, спокойный.

– Почему не пошел фотографироваться с «Локомотивом»?

– Меня весь матч болельщик чехвостили, а я пойду, встану к ним спиной и буду фотографироваться. Не очень красиво по отношению к болельщикам ЦСКА.

  • 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года.
  • Сообщалось, что «Галатасарай» готов заплатить за Батракова 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Батраков Алексей
Комментарии (2)
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kazachenkozder
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